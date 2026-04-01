晶圓代工廠先進製程持續推進 協力廠將吃香喝辣

面板雙虎喜迎「光進銅退」大時代，友達技術長廖唯倫昨（31）日表示，MicroLED是CPO應用的好光源技術，友達與AI供應鏈合作已進入送樣階段。群創董事長洪進揚則強調，群創將結合材料、設備等合作夥伴，壯大CPO布局，推動台灣產業再創高峰。

2026-04-01 01:03