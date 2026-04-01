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晶圓代工廠先進製程持續推進 協力廠將吃香喝辣

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲／台北報導

晶圓代工廠先進製程持續推進，相關檢測與材料供應商更顯重要。外界預期，隨著台積電（2330）、三星等大廠競逐下世代技術，閎康（3587）、中砂（1560）、昇陽半（8028）等檢測與材料協力廠，都將持續受惠客戶端先進製程擴充潮。

閎康三大核心技術包括原子級Cs球差修正TEM、800W–1500W超高功率預燒技術，及矽光子材料與結構檢測能力，穩居全球AI與矽光子檢測領域核心地位。

中砂方面，目前最大成長動能來自鑽石碟業務，該項業務在大客戶先進製程應用領域的市占率高，並正擴產中，預期今年鑽石碟月產能可達6萬顆以上。晶圓再生業務方面，中砂12吋再生晶圓月產能預計於第2季將增至36萬片。

昇陽半也積極擴充再生晶圓產能，規劃從目前月產能85萬片，今年擴增至120萬片。

台積電 三星 中砂

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