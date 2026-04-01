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微軟投資泰國320億 鴻海、廣達等協力廠迎新訂單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

外電報導，微軟計劃未來兩年內在泰國投資10億美元（約新台幣320億元），發展雲端運算及AI基建。隨微軟加大東南亞AI布局，鴻海（2317）、廣達（2382）等AI伺服器協力廠有望同步迎來新訂單。

泰國政府指出，該項投資還為泰國勞動力培養數位技能。此次投資公告發布前，已有多項數據中心投資落地，以助攻AI發展。泰國是東南亞第二大經濟體，正加速推進數據中心、電子產業及發電相關項目。

泰國民族報（The Nation）報導，微軟承諾未來兩年投資泰國10億美元，協助打造區域AI中心，投資內容包括培育AI及數位人才。

泰國政府表示，將支持數據中心基礎設施的投資，鼓勵微軟將泰國打造為AI中心，雙方一致同意加強合作，支持泰國政府的經濟和數位政策，並與泰國建立長期夥伴關係，實現可持續的互利共贏。

微軟在泰國啟動AI大投資，鴻海、廣達等台灣協力廠同步受惠。其中，微軟與鴻海是長期戰略合作夥伴，雙方聚焦AI資料中心基礎建設、雲端運算技術及智慧製造。

鴻海是微軟AI伺服器主要供應商，負責操刀輝達GB200與GB300系列，且微軟之前取得原鴻海在美國威斯康辛州用地，投入超過70億美元建置AI資料中心，強化雙方高速算力領域合作。

廣達也是微軟AI伺服器供應商之一，並供貨GB系列產品。

法人預估，廣達今年第1季的GB300系列出貨量可望超越GB200，成為主力產品，該公司持續進行新的平台驗證。

美國 勞動力 鴻海

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