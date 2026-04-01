台積電熊本廠升級 經濟部准了

經濟部投資審議會昨（31）日核准台積電（2330）熊本廠申請變更投資計畫，確定將製程技術升級至3奈米先進製程；同時斥資300億美元（約新台幣9,594億元）增資海外子公司TSMC GLOBAL，主要用於外匯避險。

投審會指出，台積電因應全球市場與客戶對高效能運算需求，申請變更日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING（JASM）投資計畫。此次變更核心在於導入3奈米製程技術，預計建置月產能1.5萬片12吋晶圓產線，並計畫自2028年起進行設備安裝設定及啟動量產。

在資金財務調度方面，投審會也核准台積電以300億美元增資英屬維京群島子公司TSMC GLOBAL LTD。投審會表示，這筆資金主要將投入銀行定期存款與美金債券，以賺取孳息並降低外匯避險成本。

此次會議共核准八件重大投資案，其中對外投資共計六件，金額約302.9億美元，除台積電兩案外，此次亦通過和泰車（2207）斥資101.5億日圓（約6,428萬美元），受讓取得日本南關東日野汽車80%股權。

兩岸投資有一案，核准統一超（2912）以第三地區投資事業自有資金人民幣2億6,937萬4,000元（約3,809萬美元），間接增資大陸地區統一超商（浙江）便利店有限公司。僑外投資一案為丹麥商沃旭能源以相當於新台幣70億元等值外幣，認購沃旭西北大彰化控股增資股份。