輝達結盟邁威爾衝刺光通訊 台鏈沾光 華星光也將受惠

輝達31日宣布，與晶片大廠邁威爾（Marvell）建立戰略合作關係，雙方並將在矽光子技術展開合作，輝達也將投資邁威爾20億美元（逾新台幣640億元）。

法人看好，輝達與邁威爾結盟，意味強化與ASIC廠商進一步深化關係，後續對先進製程需求持續激增，台積電（2330）將成為大贏家。另外，輝達將與邁威爾展開矽光子技術合作，力挺光通訊發展，邁威爾台灣光通訊夥伴華星光（4979）也將受惠。

這是輝達繼3月初宣布投資Lumentum和Coherent這兩家光通訊大廠合計40億美元之後，一個月內再次出手擴大光通訊布局。輝達相關動作頻頻，緩解市場原本憂心輝達即將量產的新世代Vera Rubin平台可能採「光銅並進」、不利光通訊產業發展的疑慮。

輝達結盟邁威爾，激勵邁威爾31日早盤股價噴漲逾6%，Lumentum、Coherent也都大漲超過4%，台積電ADR早盤則勁揚逾3%。

輝達透過聲明表示，此次結盟邁威爾，將透過輝達NVLink Fusion，將邁威爾連接到輝達AI工廠和AI-RAN生態系，對使用輝達架構的客戶而言，要開發下一代基礎設施時，會有更大的選擇和靈活性。

輝達執行長黃仁勳指出，隨著AI推論需求快速成長、Token（符元）生成需求大幅攀升，全球正加速建設「AI工廠」，雙方合作將協助客戶擴展AI運算規模，並打造客製化AI系統。

邁威爾執行長Matt Murphy表示，此次合作反映高速連線、光學互連與加速基礎設施在AI擴展過程中的重要性。邁威爾近期已釋出樂觀展望，預期在AI需求帶動下，營收成長將加速，並延續至2027年。

輝達指出，用戶能夠利用NVIDIA NVLink生態系，開發半客製化的AI基礎設施。邁威爾將提供客製化XPU和相容於NVLink Fusion的垂直擴展（scale up）網絡，而輝達將提供Vera CPU、ConnectX、Bluefield、NVLink互連和 Spectrum-X交換器，以及機櫃級AI運算等支援技術。

兩家公司也將合作，利用NVIDIA Aerial AI-RAN for 5G／6G，把全球電信網路轉變為AI基礎設施，為AI推動世界級的網絡，包括先進的光互連解決方案和矽光子技術。

輝達近幾個月接連對不少科技公司投資20億美元，包含新思科技、CoreWeave、Coherent、Lumentum。上一次是對雲端服務供應商Nebius投資20億美元，後者31日宣布興建歐洲數一數二大資料中心的計畫。