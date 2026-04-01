顯示產業串聯AI智造 打造產業生態系

TDUA理事長洪進揚昨（31）日表示，今年Touch Taiwan主題訂為「Innovation Together」，展示顯示產業從關鍵元件、設備材料到終端應用的完整生態系，並串聯PLP面板級封裝、半導體先進封裝及CPO等關鍵技術，結合AI智慧製造應用，打造完整的產業生態系平台。

Touch Taiwan系列展將於4月8日起一連三天在南港展覽館登場，今年展會吸引來自12個國家、超過300家廠商與會，使用820個攤位，包括群創（3481）、友達（2409）、康寧、默克、明基材料（8215）、富采光電、錼創、達興材料（5234）、永光化學（1711）、漢民、大銀微系統（4576）等國內外重量級企業共同參展。

TDUA副理事長廖唯倫表示，AI橫空出世，更是不可逆的趨勢，隨著運算速度持續提升，AI機櫃中的短距高速傳輸也成為關鍵，而MicroLED具備精密巨量轉移以及光學設計的特性，可應用在CPO跟矽光子，成為顯示器產業跟半導體、光通訊產業跨域合作代表。

今年新增的「矽光子」主題，舉辦一系列「矽光子國際論壇」，匯集美商超微半導體、日月光半導體、矽品精密、富采光電、萬潤科技（6187）及相關研究機構等，深入探討矽光子技術趨勢。