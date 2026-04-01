「光進銅退」大時代 面板雙虎轉型進擊矽光子

面板雙虎喜迎「光進銅退」大時代，友達（2409）技術長廖唯倫昨（31）日表示，MicroLED是CPO應用的好光源技術，友達與AI供應鏈合作已進入送樣階段。群創（3481）董事長洪進揚則強調，群創將結合材料、設備等合作夥伴，壯大CPO布局，推動台灣產業再創高峰。

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長洪進揚、副理事長廖唯倫昨天共同出席Touch Taiwan 2026展前記者會，針對當紅的CPO議題，分別闡述當前布局策略。

隨著AI運算加速擴展，資料中心面臨嚴峻的功耗與傳輸頻寬瓶頸挑戰，傳統插拔式光學模組的電訊號傳輸距離與能效已逐漸逼近物理極限。

在此背景下，矽光子與共同封裝光學（CPO）技術，被視為突破下一代算力與互連瓶頸的重要解方，也就是將進入「光進銅退」時代。

廖唯倫表示，友達年初宣布在AI領域布局四支箭，其中第二支箭就是結合MicroLED的CPO，是MicroLED非常好的應用技術，尤其是在10公尺以內的短距離傳輸。友達持續與AI供應鏈合作，Micro LED做架構上驗證、樣品開發，將其應用跨入光通訊產業，面板產業投入很多資源，預計二、三年內可商業化，是很好的機會。由於面板廠有豐富的面板級技術，可用於半導體先進封裝，Micro LED則是應用於光通訊的共封裝模組（CPO）。

洪進揚指出，CPO領域面板廠不會缺席，很多合作案仍在研發中。其中，最直接相關是MicroLED光源的取得，相較於雷射光源，MicroLED的耗能較低。

洪進揚強調，群創在CPO應用不斷努力。但CPO公司目前大多處於初期發展階段，對量產能力的管控、資本投入，尚需材料商、設備商及面板公司等夥伴合作跨入CPO，推動台灣產業再創高峰。

他說，面板公司的強項在於以玻璃為基礎做表面處理，在「光進銅退」的時代，肯定將發揮其功效。