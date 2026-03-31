智慧顯示展 富采Micro LED聚焦AI高速光通訊應用

LED廠富采控股今天宣布，旗下垂直整合光電半導體企業富采光電將攜手友達與鼎元，於Touch Taiwan智慧顯示展展出微型發光二極體（Micro LED）於AI高速光通訊應用的技術成果。

富采發布新聞稿說明，這次展示Micro LED光通訊應用，採用富采Micro LED與鼎元Micro PD，整合於友達的共封裝光學（CPO）模組，鎖定資料中心10公尺內短距離高速傳輸應用，適合用於共封裝光學（CPO）以及主動式光纜（AOC）高速互連。

富采進一步表示，相較於其他光通訊光源方案，Micro LED具備多項優勢，包括高溫穩定性（攝氏125度）、長壽命（3萬小時）以及極低功耗，可大幅降低資料中心傳輸用電量與散熱需求，在AI資料中心高密度、高效率運算環境中極具發展潛力。

富采說明，結合集團夥伴，展示Micro LED光通訊應用成果，適合高效短距傳輸，將可大幅減少AI資料中心耗能，並解決散熱問題。

富采表示，除Micro LED之外，也將展示100公尺內傳輸的高速垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）技術、2000公尺內距離傳輸的連續波分布反饋式雷射（CW-DFB LD）技術，針對AI資料中心不同距離的高速傳輸需求，提供全方位技術支援，展現AI光通訊應用的完整布局。

Touch Taiwan智慧顯示展將於4月8日至10日在台北南港展覽館舉行。