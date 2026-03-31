呼應鴻海2026永續長程目標 啟動越南NbS專案打造紅樹林示範區

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）31日於越南河內舉行首屆「自然本解方倡議高峰會（Global Nature-based Solutions Summit）」，並正式啟動「自然本解方全球倡議與跨國合作推動計畫」！作為集團永續長程目標中，環境（Environment）領域具體策略行動之一，鴻海透過NbS註科學實證方式，引領價值鏈從淨零碳排邁向自然正向（Nature-positive），共築永續韌性生態系。

由鴻海領銜發起，「自然本解方全球倡議與跨國合作推動計畫」號召客戶、合作夥伴、供應鏈廠商共同響應；第一階段攜手越南廣寧省政府、越南河內國家大學自然科學大學（VNU-HUS）及大自然交易平台股份有限公司共同推動，未來將進一步連結越南本土產官學資源。

鴻海科技集團環保長洪榮聰於高峰會中強調：「本次倡議的核心在於『共好』。我們透過打破知識孤島、降低參與門檻，協助夥伴將永續行動轉化為具體的生態貢獻。這不僅是為了達成 2050 淨零排放，更是為了在全球產業鏈競爭中，建立不可取代的綠色競爭力。」

鴻海於2026年發布的最新版永續長程目標，即宣布納入自然本解方倡議，將攜手價值鏈夥伴，至2030年前，在主要生產區域，每年發起至少一場環境及生態復育行動，全球每年累積執行時數達80,000小時。目標未來五年內，要完成關鍵地區生物多樣性依賴與衝擊評估，將相關風險納入管理。

高峰會上，鴻海宣布啟動首個NbS專案「越南廣寧省紅樹林復育與水補償研究計畫」，導入AI科技賦能，結合遙測監測技術與科學復植策略，有效提升自然碳匯與維護生物多樣性，精準掌握復育進度，強化海岸防護與生態服務價值。

廣寧省為聯合國教科文組織（UNESCO）評定之世界自然遺產 — 下龍灣（Ha Long Bay）所在地，其獨特的喀斯特地貌與豐富的生物多樣性聞名全球，而紅樹林正是守護這片世界級景觀的重要生態屏障。透過復育紅樹林，不僅能有效過濾陸源污染物、維持下龍灣水質清澈，更能強化海岸韌性並守護在地社區。鴻海期望以此專案作為示範，鼓勵夥伴將企業經營與自然資本保值緊密結合，共同建立可量化且可追蹤的自然生態復育模式。

越南河內的「自然本解方倡議高峰會」活動現場，匯聚數十家重要供應鏈夥伴，共同參與「NbS 聯合宣誓」，並由鴻海科技集團親自頒發合作證書，象徵在落實自然保護行動上共識。高峰會上，邀請越南河內國家大學自然科學大學（VNU-HUS） Bui Quang Thanh 教授與國立中興大學柳婉郁終身特聘教授，分別針對遙測監測應用與企業自然解方進行專業解析。

此外，國立臺灣大學蔣本基名譽教授，偕同前述兩位專題演講嘉賓，於圓桌論壇環節以「跨國供應鏈的NbS 實踐」為題，邀請展開深度對話，探討如何在全球供應鏈的複雜框架下，將自然保護轉化為實質的企業韌性與競爭力。

為了確保倡議行動的持續性，鴻海建置「NbS全球倡議官方網站」，作為長期維護與跨國溝通的開放平台。該網站將定期更新包括越南紅樹林專案在內的各項NbS執行進度與活動資訊，並透過數位化介面呈現復育面積與生態效益數據。官網亦將設立NbS知識專區，分享科技應用案例與科學實證成果，不僅提升專案的透明度與可信度，更協助不同規模的供應鏈夥伴能掌握最新的永續實踐動態，進而降低參與門檻並擴大投入能量。