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文曄擬配發每股現金股利7.8元 史上最高

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照

通路大廠文曄（3036）於31日公布去年度股利，擬配發普通股每股現金股利7.8元，是其史上最高年度每股現金股利金額，共將發出98.99億元股利紅包。同時，該公司也公告擬配發特別股每股2.11769451元現金股利。

以文曄今日收盤價217元來計算，普通股殖利率約3.59％。該公司去年每股純益為11.61元，盈餘配發率約為67.1％。

文曄去年合併營收達1.17兆元，年增23％，毛利率為4.04％，歸屬母公司業主淨利為135.44億元，年增49％，每股純益11.61元。

文曄今年累計前兩月合併營收為3,001.71億元，年增89％。該公司先前公布，預期首季合併營收在美元兌新台幣1比31.5的匯率假設基礎上，業績將落在4,600億至4,900億元之間，每股純益將落於4.49至5.14元之間。

股利 文曄 營收

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