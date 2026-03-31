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投審會核准台積電300億美元投資案：銀行定存加買美債

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部投審會31日核准台積電300億美元投資案。圖／本報資料照片
經濟部投審會31日核准台積電300億美元投資案。圖／本報資料照片

經濟部投審會31日核准台積電300億美元投資案，增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，用於投資銀行定期存款與美金債券，以賺取孳息並降低外匯避險成本。

投審會31日召開第29次會議，核准重大投資案共8件，其中對外投資有6件，金額高達302億9224萬美元，主要是台積電300億美元，相當於台幣1兆元的投資案。

投審會表示，台積電投資300億美元，用於增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，主要投資於銀行定期存款與美金債券，以賺取孳息並降低外匯避險成本。

另外，台積電申請變更台積電日本熊本廠第2座晶圓廠的投資計畫，將製程技術及產能變更為生產3奈米製程產品，月產能1萬5000片12吋晶圓，並預計自2028年進行設備安裝設定及開始晶圓量產。

投審會同日通過僑外投資1件，丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以相當於新臺幣70億元等值之外幣，認購沃旭西北大彰化控股股份有限公司增資股份，資金用於償還集團公司間貸款，或支應未來大彰化西北離岸風力發電專案之離岸風電相關支出。

對中國大陸投資1件，投資金額約3809萬美元。統一超商以第三地區投資事業之自有資金人民幣2億6937萬4000元，間接增資大陸地區統一超商（浙江）便利店有限公司，從事食品銷售、餐飲服務、日常用品銷售，線上APP平台有相關之商品販售等業務。

日本 增資 台積電

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