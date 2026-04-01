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網通廠搶開放網路商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

開放網路熱潮吹向營運商用戶端設備，為搶進家用設備開放網路熱潮，網通廠商啓碁（6285）、智易、正文、合勤控也積極推出符合prpl標準產品，搶商機。

Prpl基金會推動改變家庭閘道器軟體架構的開源系統Prpl標準，可快速整合管理不同供應商設備，同時遠端排除障礙，不用派員到府維修，降低營運商營運成本，成為營運商採購重點之一。

Prpl基金會匯聚全球晶片、設備、系統整合及營運商，打造家用閘道器開放網路產業鏈，國際成員包含AT&T、Orange、高通等。台灣晶片業者聯發科、達發，網通廠智易、亞旭、正文、仲琦等。

近年啓碁關注支援高開放性與延展性的開放作業系統及開源平台，包含OpenWRT、Android TV、Matter、OpenSync、prpl與RDK等，將不同開源軟體快速整合至各類數位家庭產品，縮短產品上市時間。

聯發科 正文 晶片

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