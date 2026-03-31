SEMI：台灣氦氣整體供應無虞 不會影響半導體生產

美伊戰爭影響卡達氦氣供應，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，氦氣仍可由美國、加拿大等來源替代進口，整體氦氣供應無虞，半導體廠不至於面臨停產窘境。TSIA執行長吳志毅說，台灣是半導體大國，在氦氣等重要氣體方面，建議政府比照石油儲備安全存量，以強化供應鏈韌性。

美伊戰爭卡達能源公司Ras Laffan氦氣綜合設施因伊朗無人機攻擊停止營運，且暫無重啟計畫，恐影響氦氣供應，為全球半導體廠生產營運增添變數。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸接受中央社記者訪問指出，氦氣主要用於晶圓製程冷卻、漏氣檢測與高精度製程環境控制，對於半導體先進製程相當重要。

針對卡達氦氣生產設施遭到攻擊停擺，曹世綸說，全球氦氣供應以卡達為大宗，的確對現階段氦氣提供有部分影響，而且也帶動價格上漲，部分客戶調整配額。對於半導體產業的短期衝擊首在成本升高，採購與物流也有些影響，不過影響應屬可控。

曹世綸表示，氦氣仍可由美國、加拿大等來源替代進口，現階段整體氦氣供應無虞，半導體廠不致面臨停產的窘境。台灣大型半導體廠因替代採購能力較強，且多已建置氣體回收與循環系統，具有一定韌性，可降低短期衝擊。

不過，若戰事延長，曹世綸認為，風險可能由氦氣擴散到石化鏈，包括甲醇、聚乙烯、聚丙烯等原料，以及部分化學品與工業材料成本上升。

台灣半導體產業協會（TSIA）執行長吳志毅說，在散熱及作為承載氣體方面，氦氣使用量較大；在測漏方面，氦氣使用量相對較少，廠商設有氦氣回收系統，不過仍有一定比例損耗。

吳志毅表示，目前半導體廠生產營運並無立即危險，不過廠商仍緊密關注美伊戰事發展，並進行風險管理。

吳志毅說，台灣是半導體大國，半導體產業發展攸關國安問題，政府應有危機意識，在氦氣等重要氣體方面，可以比照石油儲備安全存量，強化供應鏈韌性。