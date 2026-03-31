研調：第2季DRAM漲約6成 NAND Flash上看7成5

研調機構集邦科技預期，第2季記憶體價格將持續上揚，一般型DRAM合約價將上漲約58%至63%，NAND Flash合約價將上漲70%至75%。

集邦科技表示，個人電腦需求因記憶體等價格高漲影響而下滑，不過，記憶體供應商縮減電腦代工廠及模組廠供貨，使得電腦代工廠須加價購料，支撐電腦動態隨機存取記憶體（DRAM）價格。

集邦科技指出，雲端服務供應商（CSP）對AI推論應用情境趨於明確，對人工智慧（AI）伺服器及通用型伺服器需求上升。記憶體供應商考量伺服器DRAM獲利佳，優先供貨，目前正與主要客戶洽談長約，作為未來擴產依據，短期供應依然緊俏。

手機DRAM方面，集邦科技表示，品牌手機廠因記憶體成本壓力影響，不排除第2季起調整生產計畫，不過，上半年拉貨力道不致大幅收縮，隨著記憶體供應商與指標客戶談定第2季價格，預期第2季手機DRAM合約價仍將較第1季上升。

消費性DRAM方面，集邦科技指出，受記憶體漲價影響，需求有減緩情況，不過在供應商逐步退出消費市場，供不應求情況未見緩解。

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）部分，集邦科技表示，第2季NAND Flash供應商透過製程升級提高位元產出，但增加幅度有限。來自AI伺服器的需求保持強勁，電腦、智慧手機廠商則被迫縮減產品容量，以抑制NAND Flash需求量。

集邦科技指出，第2季用戶端固態硬碟（SSD）價格延續上漲趨勢，企業級SSD供需缺口大，第2季價格將大幅攀升。