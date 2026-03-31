Salesforce 臺灣總座徐嘉聲：資料中心落地台灣申請中

CRM服務商Salesforce在2025年底正式來台設分公司，Salesforce臺灣總經理徐嘉聲31日首度露面，他指出，過去資料中心主要連結日本或東南亞機房，為滿足金融業等高度監管行業的合規需求，台灣團隊正積極向全球總部申請在台灣設立資料中心（Data Center）。

Salesforce 台灣目前服務規模已突破 1,000 家企業，客戶類型包括高科技、製造與金融等產業，徐嘉聲2026年接手台灣總座職位，首度對外談今年營運方針，隨代理AI應用逐漸獲企業重視，他表示，Salesforce也推出Agentforce平台以16個以上產業解決方案，作為客戶使用代理AI的起點。

他表示，日本是Salesforce目前在美國以外業務發展最完整的國家，台灣團隊將密切參考並引進日本在各行業（特別是半導體與金融服務）的成功解決方案框架，並與日本顧問團隊緊密協作，目前台灣員工人數比去年成立之初有2位數百分比成長。

在台灣，他指出主要鎖定的行業包括高科技製造、半導體、金融服務以及傳統工具機供應鏈，幫助台灣企業出海是最重要任務，目前台灣已有超過1,000家客戶使用 Sales Cloud 等核心雲端服務，其中零售與服務業占了相當高的比例。

隨代理AI興起，Salesforce也在海外推出Agentforce服務，他表示其收費模式不同於傳統 SaaS 的訂閱制，而是採用依據 Token 消耗量計費的模式，2025年第4季的相關業務交出三位數百分比成長佳績，顯示客戶在Token使用量上大幅增加。

他表示，當 AI 代理為客戶創造實際服務價值並產生互動時，才會消耗 Token，目前台灣客戶以高科技與製造業在 Agentforce 的早期嘗試與導入比例相對較高，初期成本也不高。

Salesforce雲端基礎架構主要與 AWS 及 Google Cloud 結盟合作；而在大中華區（中國大陸、香港、澳門），則是由阿里雲提供服務，與微軟（Microsoft）的關係則屬於「競合」模式，徐嘉聲表示，由於客戶需求成長，現在也正向總部申請，將資料中心落地在台灣，若許可通過將會在台灣與AWS及Google合作。

而對代理AI將威脅SaaS業務的說法，徐嘉聲回應，傳統的 SaaS 服務模式主要看重「續存率retention」，只要續存率越高，企業的現金流就會越穩定。而 AI 代理則是採用「依消耗量（Token）計費」的概念，這意味著必須讓客戶在實際使用服務並產生價值後，才會產生相應的費用，兩者在獲利結構上完全不同，但互相也不會有排擠效應。

他指出，代理AI反而可以增加平台黏著度，因為 AI 代理的運作基礎，必須向下串接企業內部可被信任的資料才能精準回答問題，這反而會讓客戶對既有 SaaS 平台的「黏著度」變得更高。