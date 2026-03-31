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智慧顯示展秀扇出封裝Micro LED 群創、友達各拚優勢

中央社／ 台北31日電

台灣顯示器產業聯合總會理事長洪進揚今天表示，Touch Taiwan智慧顯示展今年展出扇出型面板級封裝技術，為面板廠利用既有優勢轉型成果。

台灣顯示器產業聯合總會今天舉行Touch Taiwan智慧顯示展展前記者會，針對群創友達布局，身兼群創董事長洪進揚解釋，群創、友達同為面板廠，但各有所長，群創投入扇出型面板級封裝有具體成效，友達在Micro LED應用比較有成果，2家面板廠的策略不必一樣，各有所長，各有各的路要走。

台灣顯示器產業聯合總會副理事長、友達技術長廖唯倫說明，現階段Micro LED做架構上驗證、樣品開發，將其應用跨入光通訊產業，面板產業投入很多資源，預計2、3年可商業化，這是一個很好的機會。由於面板廠有豐富的面板級技術，可用於半導體先進封裝，Micro LED則是應用於光通訊的共封裝模組（CPO）。

他表示，長距離的光傳輸採雷射技術，因為雷射若用於短距離也會有過熱問題，10公尺以內的短距離採Micro LED，將可望取代銅線傳輸，至於是10公尺以內還是5公尺內，取決於產品設計、LED損耗。

對於群創售廠進度，洪進揚表示，賣給台積電的4廠樓地板面積最大，加計日前重訊說明賣給矽品的2廠，還有規劃出售的5廠，3廠合計樓地板面積占比約16%；目前面板產能依然充足，但售廠影響的產能不方便說明。

群創 友達 面板

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