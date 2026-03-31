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SEMI「矽光子量產革命」論壇 拆解AI資料中心光學技術兩大量產門檻

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI「矽光子量產革命：AI 數據中心的光學未來」論壇今日於新竹盛大舉行。圖／SEMI提供
SEMI「矽光子量產革命：AI 數據中心的光學未來」論壇今日於新竹盛大舉行。圖／SEMI提供

SEMI國際半導體產業協會今（31）日透過旗下SEMI矽光子產業聯盟（SEMI Silicon Photonics Industry Alliance, SiPhIA）舉辦「矽光子量產革命：AI 數據中心的光學未來」論壇，匯聚台積電工研院、Coherent、聯鈞光電、住友電工、愛德萬測試等產業鏈關鍵企業，全面解析矽光子走向量產的兩大核心門檻與當前解方。

隨著AI算力需求持續爆發，資料中心對高速光互連架構的需求急遽攀升。根據預測，光收發器是資料中心數據傳輸的核心元件，2026年來自矽光子模組的銷售佔比將超過五成，相較2024年的33%大幅躍升。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「2026年是矽光子技術走向規模化部署的關鍵元年，突破光互連技術的量產瓶頸已成為產業當前最迫切的課題。這正是SEMI號召成立SiPhIA的初衷—匯聚產業鏈關鍵夥伴，整合各環節能量，協助產業將矽光子從技術驗證推進至規模化商轉。」本次論壇針對光電封裝精度與測試基礎架構兩道核心門檻，分別邀集關鍵產業鏈夥伴進行深度解析。

光電封裝的精度控制與光學互連的整合能力，是矽光子從技術驗證走向量產的首要挑戰。本次論壇匯聚光電封裝技術鏈的關鍵夥伴，台積電就COUPE與CPO架構的最新技術進展進行專題分享，Coherent解析驅動矽光子發展的核心光學技術，住友電工針對支援AI資料中心規模化部署的特種光纖解決方案進行分享，聯鈞光電則就先進光電封裝測試應用分享實務經驗。

台積電先進封裝整合四處處長侯上勇表示：「CPO技術的推進，需要供應鏈各環節的協同創新。台積電 COUPE 平台透過 SoIC 技術將電子積體電路與光子積體電路進行異質整合堆疊，預計按計劃將於今年進入量產階段，標誌著矽光子封裝技術正式從驗證走向商業部署。晶圓測試、光纖陣列單元與高速光學封裝組裝三大環節的技術突破，將是決定 CPO 能否順利規模化的關鍵。台積電期待透過 SiPhIA 的跨企業協作框架，與產業夥伴共同推進這三個環節的標準建立與量產落地。」

工研院電光系統所副所長暨矽光子產業聯盟副會長駱韋仲表示：「台灣產業全面進入矽光子領域，『做得出來』只是第一步，補足矽光子產業鏈中下游的關鍵缺口，也就是開發出能快速、精確且低成本篩選良品的自動化設備，才是技術商用化的真本事。隨著CPO（共同封裝光學）技術藍圖成為 AI 高速運算的必然趨勢，業界最大的瓶頸在於『測不準也量不快』。由於CPO封裝結構極其精密，晶片同時涉及光、電訊號的耦合，任何量測接觸點的微小偏移都會放大為顯著誤差，使晶圓級篩選失去可信度。

為此，在SiPhIA聯盟及經濟部支持科專計畫的推動下，工研院正與國際夥伴暨本土設備廠商合力建立標準化量測流程，並透過 SiPhIA 平台加速跨廠商的測試標準制定。這不僅是技術突破，更是要讓台灣的測試能量成為全球矽光子供應鏈中不可或缺的一環，確保台灣在下世代光電整合架構中，從製造到驗證皆能掌握話語權。」

台積電 工研院

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