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英飛凌AI電源技術日登場 揭AI伺服器高壓直流路線圖

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White（右）和零碳工業功率事業部總裁Peter Wawer（左）。公司／提供
英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White（右）和零碳工業功率事業部總裁Peter Wawer（左）。公司／提供

英飛凌31日在台北舉辦「AI電源技術日」，聚焦AI資料中心電源架構升級趨勢，並由總部高層與技術團隊揭示未來AI伺服器機櫃朝高壓直流（HVDC）配電演進的方向，同步展示從電網到處理器核心的電源與感測解決方案，搶攻AI資料中心高效率、高功率密度與高可靠度需求。

隨著AI邁入Agentic AI時代，模型訓練與推理持續推升算力需求，資料中心電力壓力也快速升高。英飛凌指出，單顆GPU功耗已進入數kW等級，隨著單櫃GPU數量持續擴大，未來單一機櫃功耗很快就會突破500kW，傳統48V匯流排在能耗與保護設計上已難以支應下一代AI伺服器需求，帶動業界加快導入HVDC架構。

依英飛凌規劃，未來AI伺服器電源系統將逐步外移至側櫃，前端採三相交流輸入，並朝主板直接由±400V或800VDC母線供電的架構發展；更長期來看，高壓直流配電將從機櫃延伸至機房，甚至擴展到整個資料中心，讓配電設計、熱管理、監控、安全與維運複雜度同步升高。

英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White表示，AI伺服器導入HVDC不只是提升電壓，而是從電網到處理器核心的每一個轉換環節都必須重新設計與優化。英飛凌目前已可支援從48V到800VDC的多元電源架構，並透過功率半導體、封裝與系統級創新，協助客戶提升AI平台的穩定算力與擴充能力。

英飛凌零碳工業功率事業部總裁Peter Wawer則指出，隨著未來資料中心朝兆瓦級規模發展，直流微電網將成為重要基礎設施，固態變壓器（SST）與固態斷路器（SSCB）等新一代電力方案的重要性也將持續提升；其中，碳化矽（SiC）技術將是突破資料中心電源瓶頸、擴大AI基礎設施規模的重要關鍵。

在產品布局方面，英飛凌此次也展示多項AI資料中心端到端解決方案，包括基於CoolGaN的HV IBC參考設計，可支援800VDC轉50VDC與12VDC超薄方案；處理器端則推出數位多相PWM降壓控制器、整合PMBus的PoL穩壓器，以及業界首款TLVR四相模組，以因應高電流密度與快速瞬態需求。

此外，英飛凌也同步展出涵蓋Si、SiC、GaN技術的三相交流輸入PSU、MV/HV BBU解決方案、eFuse與Hot swap保護元件、800VDC液冷系統馬達驅動控制方案，以及微電網端的CoolSiC SSCB參考設計與EasyPACK 2C模組評估板，並搭配XENSIV電流感測器與XDP數位電流監測IC，強化即時監測、電源健康管理與預防性維護能力。

英飛凌表示，面對AI伺服器平台快速演進，公司將以完整的功率元件、感測器件與系統設計支援，提供從電網到處理器核心的端到端電源架構解決方案，協助客戶在效率、功率密度與可靠度之間取得最佳平衡。

伺服器 台北

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