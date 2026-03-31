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智通軟體事業群受惠於海外子公司GLN新客戶導入 成為主要成長動能

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

智通科創近年積極布局海外資訊軟體事業與金融科技新事業。公司於2023年收購馬來西亞軟體開發公司Global Line Network（GLN），跨足企業級軟體資訊服務與金融科技（Fintech）領域。

軟體事業群第4季營收約4.09億元，年增31%，軟體事業群貢獻智通科創整體營收占比達74%。成長動能主要來自東南亞區域新客戶導入與企業客戶系統建置需求驅動，受惠於GLN成功將部分原僅提供顧問服務的客戶，升級為完整系統開發與平台建置專案，顯著提升單一客戶價值與專案規模。GLN從諮詢提供者轉型為平台建置與企業長期維運夥伴。

GLN在馬來西亞啟動Anyara Hills智慧社區系統，正式跨入智慧社區商業化領域，位於吉隆坡高端住宅區的Anyara Hills智慧社區系統已完成交付並進入UAT使用者驗收測試（(User Acceptance Testing），正式由開發階段邁入商業化驗證，為後續規模化部署奠定基礎。

今年GLN將持續深化既有客戶關係，將其發展成長期維護與升級的合作關係，確保營收能見度；同時進行平台營運維護及東南亞市場擴張，進一步提升經常性收入比重及將洽談中的客戶轉為實際營收。

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