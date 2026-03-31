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聯發科攜手灣聲樂團推「臺灣共鳴」公益行腳

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯發科董事長蔡明介親訪「智在家鄉」參賽團隊落地場域，並在團隊指導下體驗傳統炒茶工藝。圖／公司提供
聯發科董事長蔡明介親訪「智在家鄉」參賽團隊落地場域，並在團隊指導下體驗傳統炒茶工藝。圖／公司提供

IC設計大廠聯發科（2454）與灣聲樂團31日宣布共同啟動「臺灣共鳴－公益音樂行腳」計畫，將結合科技企業與藝文團體資源，把融合臺灣文化底蘊的古典音樂帶進校園、社區與公共場域，盼藉此提升文化近用性，推動文化平權，並讓人文藝術在全台各角落持續向下扎根。

聯發科指出，旗下教育基金會長期投入科技平權，致力縮短城鄉、性別與世代間的落差；此次攜手多年深耕公益演出的灣聲樂團，則是希望把平權理念由科技領域進一步延伸至文化領域，讓藝文資源不再侷限於都會區或特定族群，而能更廣泛觸及各地民眾與青年學子，啟發更多人對音樂與文化的理解與想像。

董事長蔡明介表示，基金會多年來持續投入台灣科技人才培育，並透過「智在家鄉」科技創新競賽，鼓勵年輕世代以科技回應家鄉需求。今年除持續深耕科技教育外，也首度以藝企合作模式推動文化永續，與灣聲樂團共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」，希望把音樂從北到南送進家鄉各個角落，實踐企業回饋社會的理念。

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，樂團始終相信，若民眾沒有機會走進音樂廳，就應讓音樂主動走向人群。此次與聯發科技合作，希望把藝術專業與企業永續視野結合，打造更具延續性與擴散力的文化投資模式，讓臺灣音樂在更多地方產生共鳴。

依規劃，「臺灣共鳴－公益音樂行腳」首年將以市區快閃、校園交流及正式演出等形式展開，範圍北起馬祖、南至屏東。馬祖場預計於4月16日至19日登場，將在南竿鐵堡等地安排快閃演出，也將走入介壽國民中小學與學生互動，並於梅石演藝廳及東引忠誠門廣場舉辦免費音樂會。屏東場則將於5月21日至23日舉行，除邀請金曲獎最佳台語歌手許富凱擔任演出嘉賓，也將前進南州國中、南州國小交流，並在潮州及南州安排快閃活動，擴大藝文觸及面。

聯發科技與灣聲樂團表示，「臺灣共鳴－公益音樂行腳」將作為長期推動的永續計畫，未來每年預計走進2至3個縣市，持續累積在地連結與文化能量，也盼望有更多企業與藝文團體加入，共同支持台灣在地藝文發展與音樂教育。

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