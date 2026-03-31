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鴻海創辦人郭台銘3億元尾牙大獎 連稅金6000萬元都包了

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海運動嘉年華活動。圖／鴻海提供
鴻海運動嘉年華活動。圖／鴻海提供

鴻海（2317）集團在今年2月於大巨蛋舉行「鴻海運動嘉年華」活動，創辦人郭台銘大方豪擲3億元讓員工抽獎，市場31日傳出，獎金匯入獲獎員工後，竟然沒有扣稅，原來是郭台銘大方補貼，把高達6,000萬元的贈與稅繳了，讓員工真的抽中多少、領多少，羨煞眾人也。

郭台銘今年大動作加碼尾牙金額，而且金額再創新高，除了肯定集團營運表現，也是感謝員工的辛勞。外界分析，郭董此次「幫員工繳稅」的暖心舉動，也被視為對現有經營團隊的高度肯定。

鴻海集團年度盛事，「2026全鴻海運動會」是2月12日在台北大巨蛋舉行，當時現場1.7萬名海內外員工加上眷屬，總共有逾3萬人參與，鴻海及旗下重要併表子公司，舉行團隊運動競賽，爭取總錦標榮譽！現場還抽出100位員工，可以帶家人免費飛東京，出國看世界棒球經典賽。

不過，當時現場最大的驚喜，是郭台銘加碼送出3億元，其中總共有10位員工獲得現金千萬元大紅包，另外，再抽一千名員工每人獲得20萬元現金加碼獎，嗨翻現場！

若是以贈與稅收取20%來算，郭台銘在鴻海運動嘉年華送出3億元大紅包，還要補貼員工增與稅6,000萬元，這一個大禮包合計3.6億元，員工覺得「足感心」。

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