豐祥電子產品少量出貨 今年整體業績看增布局美國

汽機車機構零配件廠豐祥-KY今天表示，今年業績成長可期，持續布局越南和美國市場，電子類產品開始少量出貨，預期2027年逐步放量。

豐祥-KY下午受邀參加券商舉辦法人說明會，在美國布局，豐祥-KY指出，2025第2季取得美國南卡羅來納州土地廠房，今年美國倉庫作業持續進行，因應北美客戶需求。

在越南新廠布局，豐祥-KY表示，規劃透過從屬公司豐祥金屬工業投資不超過500萬美元，在越南設立新子公司，獨立營運使用，集團擴大布局電子類應用產品。預期豐祥-KY電子類業績將在2027年逐步放量。

法人指出，豐祥-KY在越南布局機櫃和散熱應用電子類產品，3月底開始少量產品出貨，今年度陸續將有新品量產。

豐祥-KY指出，越南汽車市場持續成長，加上政策推動，越南逐步從燃油車轉向電動車，電動車銷售穩定增加，豐祥-KY掌握越南汽車和電動車發展趨勢，持續布局自動化產線，因應客戶需求。

根據資料，豐祥-KY除了在越南永福省開光工業區設廠外，持續在越南平川縣百善二工業區擴廠。

展望今年營運，豐祥-KY預期，越南政策促進兩輪電動車換車需求，重型機車穩健，美國客戶拉貨動能成長，休閒車輛關鍵零配件持續增溫，預期今年業績可較2025年成長，毛利率持穩，持續關注國際原材料價格變化。

法人評估，今年豐祥-KY業績目標年成長10%至15%，其中休閒車輛產品應用占豐祥-KY整體業績比重可提升至接近5成。

根據資料，豐祥-KY汽車零配件客戶包括Ford、TOYOTA、HONDA、VINFAST等，機車零組件客戶包括YAMAHA、Piaggio、HONDA等大廠；休閒車輛客戶包括Polaris、Ducati、Kawasaki等；醫療輔具主要客戶主要包括北美Invacare、日本FranceBed等大廠。

從產品應用比重來看，機車占豐祥-KY去年第4季整體營收比重約46.7%，休閒車輛占比約41.6%，汽車占比約4.6%。

豐祥-KY於2025年合併營收新台幣68.05億元，年減6.5%，去年毛利率22.36%，較2024年22.22%小幅增加，去年營業利益率13.73%，較2024年15.53%下滑1.8個百分點，去年稅後獲利8.48億元，每股稅後純益12.25元。