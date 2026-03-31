友達集團Touch Taiwan譜顯示新篇 達擎引領多元垂直場域AI與綠色應用

作為全球領先的顯示技術與解決方案提供者，友達（2409）整合集團資源跨域技術與系統量能，持續引領垂直場域的應用布局，於Touch Taiwan 2026，以「映現世界 透見未來 Reveal the World, Reveal the Future.」為主軸，由集團子公司達擎領銜，展出跨智慧零售、娛樂、交通、醫療等場域的多元創新成果，為場域營運效益與體驗帶來新價值。

同時，集團子公司元豐新科技首度亮相，以小間距顯示器的微型化 LED 技術與系統整合能力，助力高階顯示於多元場域應用，拓展友達集團場域實踐關鍵拼圖，構築強韌的垂直場域生態系。

憑藉創新顯示技術及深厚的垂直場域解決方案，達擎此次於Touch Taiwan揭示下世代零售場域新面貌，不僅以Micro LED結合AI應用開創智慧世代的互動體驗，更聚焦綠色科技與數位應用，讓零售場域在永續理念導入下，展現升級效益與長期價值；在智慧醫療場域上，達擎於中西醫並進，透過先進顯示、感測與 AI應用，提升手術影像與檢測精確度，展現跨域賦能成果。

智慧零售永續升級：AecoRetail解決方案及柔性彩色電子紙顯示器重塑場域營運與顧客體驗

由達擎開發的AecoRetail解決方案，涵蓋全彩電子紙解決方案AecoPost與電子標籤解決方案AecoTag，以低耗能、高效率與系統化管理為核心，重構零售場域中的資訊傳遞與溝通模式，加速推動無紙化的低碳營運轉型。其中，AecoPost採用超低功耗顯示技術，結合彈性安裝設計與雲端內容管理平台，可即時更新門市資訊與行銷內容，其免插電、長效電池供電特性，最長可連續運作達6個月，適用於在電源佈署與空間美感中需取得平衡的零售與商業場域。AecoTag 採用雲端集中管理架構，可即時更新商品價格與促銷資訊，有效降低人力與營運成本；同時具備高度系統整合能力，可與業者既有系統進行串接，整合零售媒體聯播網（Retail Media Network, RMN）進行行銷推播，並結合庫存系統協助營運管理，進一步提升整體店舖營運效率。

達擎此次更首度亮相柔性彩色電子紙顯示器，打破海報與顯示器的框架，其曲面、輕薄且高強韌的材料特性，可靈活彎曲貼合於柱面、牆面等空間，兼顧安全性與空間運用效率。同時具備彩色顯示與超低功耗設計，有效提升視覺吸引力與互動性，特別適用於零售門市、建築公共空間等大型場域，拓展永續且具設計彈性的場域智慧應用。

智慧醫療精準度升級：3D助力顯微手術、AI檢測深化臨床應用

達擎在專業醫療顯示面板市占率逾3成，居全球第一，達擎在專業醫療顯示面板市占率逾3成，居全球第一*，並持續透過生態系串連開展多元醫療解決方案；達擎將於本次展示中，發表應用於手術室、支援最長觀看距離的裸眼3D顯示技術，並與景韻生技合作，整合其MedithinQ安適鏡 SHIYA 3D 顯微鏡，推出專為顯微手術場景打造的「3D 顯微手術影像解決方案」。此方案導入大尺寸光學全貼合技術，大幅降低環境反射與干擾，讓醫師在擁有最佳手術操作空間下，解放頭、肩、頸姿勢限制，並能在長時間使用中，降低視覺疲勞，保持高度專注。同時，達擎亦首次推出整合 mini LED 與 3D 技術的 mini LED GPR 3D 顯示器，具備高達 1,000,000:1 的動態對比，讓3D影像可以呈現更深層、更精細的細節，協助醫師精準辨識關鍵資訊，全面提升顯微手術的操作效率與安全性。

在數位檢測應用，由友達耘康展出中醫數位化 AI 檢測解決方案，涵蓋舌象與脈波兩大核心項目。舌象辨識軟體運用 AI 與大數據技術，可快速辨識舌色、舌形、苔色與苔質等特徵，提升判讀效率、優化檢測流程；脈象檢測系統透過軟體支援即時視覺化資訊呈現，協助醫師掌握患者狀態，提升臨床與醫病溝通效率，而以相同感測技術延伸發展的可攜式脈波儀，透過簡便的對位方法與快速量測模式，2分鐘即可完成脈波量測。相關方案已於臨床應用，使患者等待時間縮短30%。

顯示場域體驗升級：LED解決方案革新展演建構模式

在持續深化專業場域智慧應用的同時，友達更進一步將顯示價值推向沉浸式體驗與規模化場域應用層級，由集團子公司元豐新科技透過小間距顯示器的微型化 LED 技術與系統整合，提供從封裝到場域應用的完整解決方案，推動高階顯示體驗於多元場域規模化落地。

元豐新的LED解決方案採用極小像素間距，近距離觀看仍呈現細膩畫質，並透過適應性調整模組化設計，改善傳統LED顯示牆拼接誤差，支援平面、直角與曲面等多元造型；結合動態校準機制，大幅降低安裝與維運成本，並導入覆晶與共陰極技術，兼顧顯示效能與能源效率。憑藉高畫質表現、無限拼接與高度延展的設計彈性，相關顯示解決方案可應用於符合美國政府採購規範（TAA-Compliant）的政府單位與控制中心、精品零售、企業展示、實況轉播與舞台等高規格視覺場域，已落地於指標型企業總部、美術館、博物館，展現於不同尺度場景打造沉浸式視覺體驗的高度可塑性與產業價值。

友達整合集團能量，持續以顯示技術深化垂直場域價值，打造兼具效益、體驗與永續價值的場域智慧解決方案。展覽期間，友達亦將參與多場專業研討會，其中，4月8日將由友達光電永續長古秀華，以「以循環經濟驅動永續競爭力，創造永續生態圈」為題發表專題演說。

達擎首度亮相柔性彩色電子紙顯示器，其曲面、輕薄且高強韌的材料特性，可靈活彎曲貼合於柱面、牆面等空間，兼顧安全性與空間運用效率。業者／提供

達擎開發AecoRetail解決方案，涵蓋全彩電子紙解決方案AecoPost與電子標籤解決方案AecoTag，以低耗能、高效率與系統化管理為核心，加速推動零售場域無紙化的低碳營運轉型。業者／提供