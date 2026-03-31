台積電抹布超人出動 花蓮救災出人出力員工捐款破千萬

台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到花蓮救災，台積電慈善基金會於民國114年12月起至民國115年2月，攜手台積公司合作的專業門窗修繕承攬商、清潔承攬商及花蓮在地農作廠商，聚焦「門窗修繕、居家清理、買米賑災」並依循四大原則展開行動，透過11梯次「抹布超人」志工服務協助災民恢復安全、衛生的居住環境，同時於台積公司內部發起募款專案，凝聚近3,000名同仁愛心，共捐款達新台幣1,031萬元，為災民重建家園提供堅實支持。

台積電慈善基金會指出，長期深耕社會公益，積極串聯各級政府及跨領域企業資源，並培訓台積公司員工投入志工服務，推動多元關懷行動。民國114年9月，花蓮縣光復地區因馬太鞍溪上游堰塞湖潰決遭受嚴重洪災，繼初期社會發起的「鏟子超人」清淤行動後，台積電慈善基金會於民國114年12月起至民國115年2月，攜手台積公司合作的專業門窗修繕承攬商、清潔承攬商及花蓮在地農作廠商，聚焦「門窗修繕、居家清理、買米賑災」並依循四大原則展開行動，透過11梯次「抹布超人」志工服務協助災民恢復安全、衛生的居住環境，同時於台積公司內部發起募款專案，凝聚近3,000名同仁愛心，共捐款達新台幣1,031萬元，為災民重建家園提供堅實支持。

台積電慈善基金會與地方政府共同評估災後實際需求，優先援助資源弱勢家庭及獨居長者。勘查過程中發現，多數受災戶的門窗遭洪水摧毀，僅以木板或臨時材料遮擋，不僅難以保障居住安全，室內亦殘留泥沙，亟待細部清潔與移除。台積團隊以「恢復災前狀態」為目標，並考量災區工程材料供應不易，勘查時即完成門窗規格量測並提前備料，確保施工過程不因物料短缺而影響進度。

居家清理方面，透過導入系統化清潔流程，整合志工力量與承攬商專業技術，根據現場需求調配特殊清潔劑比例，有效清除室內汙漬與泥沙。此外，在當地政府支持下，台積電慈善基金會與在地永續農業公司及花蓮太巴塱教會合作，採購共2萬5,000公斤的自然農法稻米，將優質的米糧送到近3,000人次獨居長輩手中，為在地居民提供實質援助。