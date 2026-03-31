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達運啟動「AI賦能」戰略：勇奪 2026 GPA、SDAA 四大智慧顯示大獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
達運獲智慧醫療獎的microled AI 復健童趣機。業者／提供
達運獲智慧醫療獎的microled AI 復健童趣機。業者／提供

達運（6120）精密近年積極推動「AI賦能」轉型戰略，成功將核心的光學製造實力轉化為智慧場域的解決方案，並在垂直整合過程中培育出多項具備高成長潛力的「小金雞」事業。在今年由台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦的「2026 顯示器元件產品技術獎（GPA 2026）」及「2026 智慧顯示應用大賞（SDAA 2026）」中，達運精密憑藉 AI 與顯示技術的深度融合，一舉橫掃四項大獎。

達運精密董事長蔡國新表示：「達運從元件供應商到系統賦能者的關鍵躍升，不只提供顯示螢幕，更是透過 AI 賦能 進入零售、醫療與育樂場域，精準切入場域主的經營痛點。這次獲獎的方案如 AI 導購與 AI 復健系統，都是我們成功孵育出的場域創新解決方案，未來我們將持續透過垂直整合，為客戶創造可量化的商業價值。」

GPA 傑出產品獎：輕薄高對比綠能車用顯示器

• 解決痛點： 針對電動車時代對「節能」與「極致空間利用」的極高要求。

• 技術賦能： 研發出 OD0 超薄直下式技術，將模組厚度降至 1mm 以下，並提升 30% 光學效率。

• 整合價值： 通過 Tier-1 車廠驗證，不僅穩固核心競爭力，更作為智慧座艙場域的關鍵硬體基礎，支撐未來 AI 駕駛輔助介面的顯示需求。

SDAA 智慧零售獎：Micro LED AI Runway 導購關東旗

• 解決痛點： 針對精品門市坪數有限、無法展示全系列商品的限制，以及傳統海報無法互動且不環保的痛點。

• AI 賦能亮點： 整合 54 吋透明 Micro LED 與 AI 人流監控技術，具備 1:1 真人比例 的數位伸展台。系統能透過 AI 臉部辨識顧客屬性（年齡、性別）並即時推播精準廣告。

• 整合價值： 實績顯示，此 AI 導購助理能將銷售轉化率從 8% 大幅提升至 22%，協助場域主實現「虛實融合」與「即時互動」的銷售場景，目前已成功進駐台北五星級酒店等高端場域。

SDAA 智慧醫療獎：Micro LED AI 復健童趣機

• 解決痛點： 針對長者與兒童復健過程枯燥、依從性低，以及治療師需耗費大量人力進行手動記錄與主觀評估的痛點。

• AI 賦能亮點： 搭載 3D AI 骨架辨識系統，使用者無需穿戴裝置即可捕捉精準體態。系統將復健轉化為「抓娃娃機」互動遊戲，並由 AI 自動產出臨床級量化數據報告（如 ROM 角度、反應時間）。

• 整合價值： 透過「虛實整合（Phygital）」設計消除暈眩感，不僅提升醫療機構的服務品質，更為未來居家復健市場奠定 AI 遠端監測的基礎。

SDAA 智慧育樂獎：亞灣先進顯示示範區

• 解決痛點： 解決廣大城市區域（如高雄亞灣區）資訊發佈破碎、導覽效率低以及場域運營難以獲利的痛點。

• AI 賦能亮點： 達運發揮強大的系統整合力，串聯沉浸式天幕、AI 充電樁等六大解決方案。透過雲端 AI 平台即時分析場域人流，動態調整資訊與廣告內容。

• 整合價值： 建立了一套結合觀光、廣告與導航的可獲利商業模式，展現達運從零組件垂直跨足到城市級場域運行的系統實力。

達運智慧育樂獎高雄亞灣miniLED 天幕。業者／提供
達運智慧育樂獎高雄亞灣miniLED 天幕。業者／提供

GPA 傑出產品獎 -達運輕薄高對比綠能車用顯示器。業者／提供
GPA 傑出產品獎 -達運輕薄高對比綠能車用顯示器。業者／提供

達運獲零售獎 MicroLED AI Runway導購關東旗。業者／提供
達運獲零售獎 MicroLED AI Runway導購關東旗。業者／提供

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