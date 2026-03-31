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台積電熊本廠升級3奈米製程 經濟部准了！

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
圖為台積電熊本一廠。 路透
圖為台積電熊本一廠。 路透

經濟部投資審議會31日召開第29次會議，會中核准台積電（2330）重大投資案，其中日本廠申請變更投資計畫，確定將製程技術由原先規畫升級至3奈米先進製程，同時斥資300億美元增資海外子公司TSMC GLOBAL。

投審會指出，台積電因應全球市場與客戶對高效能運算的需求，申請變更日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING（JASM）之投資計畫。此次變更核心在於導入3奈米製程技術，預計建置月產能1.5萬片的12吋晶圓產線，並計劃自2028年起進行設備安裝設定及啟動量產。

在資金財務調度方面，投審會也核准台積電以300億美元增資英屬維京群島子公司TSMC GLOBAL LTD。投審會表示，該筆鉅額資金主要將投入銀行定期存款與美金債券，以賺取孳息並降低外匯避險成本。

台積電 熊本 奈米

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