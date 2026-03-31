太空運算邁步 台灣GPGPU驗證成功、3顆立方衛星再升空

國家太空中心（TASA）推動新創追星計畫，第2批、3顆8U立方衛星昨天升空並成功通聯。TASA今天表示，先前「黑鳶1號」搭載TASA與捷揚航電合作開發的GPGPU（通用圖形處理單元）已驗證成功，透過模組化設計抗輻射與快速散熱，確保GPU晶片可在太空環境中運作。

TASA發布新聞稿表示，新創追星計畫採「星系」發展策略，透過多顆衛星分批發射、逐步驗證，不僅能利用時間差改良設計，也可提升對同一區域的再訪率，加速技術測試與資料累積，建立更具彈性的太空驗證模式。

TASA說明，首批共3顆8U立方衛星去年11月搭乘Transporter-15航班升空，第2批的「鐘雀2號」、「黑鳶2號」、「信天翁2號」於台灣時間30日晚間7時2分自美國范登堡太空軍基地、搭乘SpaceX共乘航班Transporter-16升空，進入軌道後迅速傳回成功通聯的好消息。

TASA指出，這次任務延續前一批衛星的在軌驗證成果，並透過第2顆衛星的設計優化與任務延伸，持續深化台廠在衛星研製、低軌通訊與衛星操控的技術實力。

TASA表示，鐳洋科技的「黑鳶」系列聚焦衛星物聯網應用，驗證Ku頻段高速物聯網與LoRa低速物聯網數據收集能力，未來有望發展為模組化產品，提供國內外衛星任務應用。首顆「黑鳶1號」搭載TASA與捷揚航電合作開發的GPGPU已驗證成功，GPGPU模組技術成熟等級（TRL）達9，取得飛行履歷。

TASA說明，GPGPU技術可讓衛星具備類似「在軌算力中心」的能力，能即時執行影像判讀與資料分析等複雜運算，並直接下傳處理後的結果，有效降低資料傳輸量、提升任務效率。

TASA指出，創未來科技研製鐘雀系列衛星，鐘雀1號已成功完成Ka頻段單向傳輸測試，共載的TASAGNSS接收機也成功通過在軌驗證。鐘雀2號延續寬頻通訊任務，將在既有成果基礎上持續推進Ka頻段通訊技術驗證，未來可望應用於資料傳輸服務，並與移動地面站對接，進一步發展為地面通訊終端設備的驗證場域，支援國內通訊產業發展。

TASA表示，芳興科技研發信天翁2號，延續海洋遙測任務，驗證水色觀測與資料應用能力。透過對海洋環境的持續觀測，有助於漁場判釋與海洋資源管理，展現遙測技術在實務應用上的價值。信天翁2號也搭載TASA星象儀酬載，進行姿態判定相關技術驗證，有助提升衛星指向精度與整體任務效能。

TASA指出，台灣新創團隊已逐步建立「帶著飛行經驗持續進步」的能力，透過多次在軌驗證與技術提升，不僅降低研發風險，也加速關鍵技術成熟，形成產業可持續發展的基礎，後續各廠商仍各有2顆立方衛星待發射，最快於今年底升空。

此外，TASA委託台北科技大學研製的6U立方衛星「PARUS-6U1」也乘同班火箭升空，入軌後也成功通聯。TASA說，PARUS-6U1搭載北科大研製的S-Band通訊系統與國產ADCS姿態控制系統，若驗證成功，未來可應用於火箭與衛星的通訊及衛星姿態控制。

TASA強調，立方衛星具備體積小、開發快速與成本相對低廉等特性，是新創團隊進入太空產業的重要起點，透過「新創追星計畫」，不僅讓台灣廠商有機會實際參與太空任務，更能在國際商業太空市場中累積關鍵實績，並逐步發展具備商品化潛力的太空技術與服務。

Unit是立方衛星的基本單位，一個單元（1U）的立方衛星為邊長10公分的立方體，近年也發展出各種大小如 2U、3U等，2U代表體積是1U 2倍的立方體。