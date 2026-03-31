聯發科攜手灣聲樂團 推動人文藝術扎根

IC設計廠聯發科今天宣布，與灣聲樂團共同發起「台灣共鳴－公益音樂行腳」計畫，聯手將融合台灣文化靈魂的古典樂，帶入全台校園、社區與公共領域，共同守護在地文化，讓人文藝術在台灣各角落向下扎根。

聯發科發布新聞稿，董事長蔡明介說，聯發科技教育基金會長期投入台灣科技人才培育，並多年舉辦「智在家鄉」科技創新競賽，鼓勵以科技改善家鄉問題。

蔡明介表示，今年除了持續深耕科技人才培育，更將影響力擴大至在地人文的文化永續推廣，與灣聲樂團共同發起「台灣共鳴－公益音樂行腳」計畫，將音樂從南到北帶進家鄉的各角落。

聯發科指出，與灣聲樂團合作推動文化平權，期能促進文化近用性，讓藝文資源不侷限於都會或特定族群，能更深入台灣各地產生共鳴並向下扎根，讓更多民眾與青年學子都能享受音樂與文化的美好，進而啟發對於音樂的想像及喜愛。

聯發科表示，「台灣共鳴－公益音樂行腳」計畫初期將以市區快閃、校園交流與正式演出等一系列活動，北從馬祖，南至屏東。馬祖場系列活動將於4月16至19日展開，包含於馬祖南竿鐵堡等地進行快閃表演，至介壽國民中小學與學生交流互動，於梅石演藝廳舉辦免費音樂會，並與由馬祖東引在地青年組成的鹹味島合作社共同於東引忠誠門廣場舉行免費音樂會演出。

屏東場系列活動則於5月21至23日舉辦，除邀請金曲獎最佳台語男歌手許富凱於屏東演藝廳共同演出，活動也將至南州國民中學、南州國民小學與學生交流互動，最終於潮州及南州地區快閃演出。

聯發科指出，「台灣共鳴－公益音樂行腳」是與灣聲樂團共同辦理的永續活動，未來每年將鎖定2至3個縣市，持續累積更多在地共鳴。期望能有更多社會各界與藝文團體共同參與，加入永續在地文化的行列，一同支持台灣在地藝文與音樂教育。