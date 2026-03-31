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趨勢科技旗下TrendAI 為輝達驅動的 AI 工廠提供「設計即安全」防護

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技宣布，旗下全球企業AI資安領導品牌TrendAI與輝達（NVIDIA）DSX Air平台全新整合，讓客戶能在部署前即完成AI工廠資安的設計、測試與驗證，而非事後補強。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，在大規模環境中確保AI安全，並非事後補強，需要從一開始就打造專為安全而生的基礎。透過數位孿生(digital twin)模擬，讓客戶能評估資安機制的影響，開創全新的「守護AI工廠」模式。

雲端託管的網路模擬平台NVIDIA DSX Air提供實現「設計優先（design-first）」的基礎環境，讓客戶能在實體部署前，建立、驗證並測試資料中心基礎架構的數位孿生。此平台可降低成本、加速AI工廠導入；相較於傳統實驗室環境，它能提供更快的整合速度、節省更多的資本支出，以及更大的擴展能力。

NVIDIA網路部門副總裁Amit Katz表示，NVIDIA致力於簡化並加速次世代AI工廠的設計與驗證。與趨勢科技等合作夥伴攜手，能讓企業具備從雲端到端點的完整威脅可視性，使其在擴展AI規模的同時，不犧牲安全性。

根據IBM的調查，去年全球有超過十分之一的企業曾通報與AI模型或AI相關應用的資料外洩事件。對於未導入AI或自動化的企業，資安事件衝擊影響更加劇烈，其平均資料外洩成本高出190萬美元。常見問題包括存取控制不足，以及供應鏈風險（如遭入侵的應用程式、API與外掛），進而導致資料外洩與營運中斷的問題發生。這些風險正重新塑造企業部署安全AI的策略。

在設計初期即納入資安考量的AI工廠，能在生命周期早期解決這些問題，有效降低企業風險與資安事件衝擊。透過與NVIDIA DSX Air平台的整合，讓團隊無需先部署實體基礎設施，即可了解資安控制對AI工廠的影響，降低概念驗證(PoCs)與早期評估的門檻。TrendAI Vision One適用於AI工廠的無代理式EDR防護，並利用TrendAI TippingPoint實現高效能網路防護。

應用程式 IBM 資安

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