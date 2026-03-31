世界先進再獲 TIPS AA 級驗證 精進智慧財產管理機制

晶圓代工廠世界先進（5347）近日更新ESG電子報，提及再獲TIPS AA級驗證，並持續精進智慧財產管理機制。

在全球半導體產業快速演進的局勢下，健全的公司治理與持續的研發創新已成為企業推動永續成長的兩大關鍵動能。世界先進公司於2025年連續第二次通過經濟部產業發展署「台灣智慧財產管理規範」（Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS）AA級驗證，展現公司在制度化治理與智慧財產管理方面的深厚實力，使研發活動與技術創新得以在穩健治理架構下持續深化。

產發署（原工業局）自2007年起推動企業導入TIPS制度，2020年起更與金管會證券期貨局、經濟部智慧財產局、標準檢驗局合作將「通過TIPS驗證」列為《公司治理評鑑》的加分指標，加速推動產業重視企業智財管理。TIPS等級則對應企業在智慧財產管理上的成熟度：AAA級代表智財管理程度已可運用智財產生營收；AA級代表智財策略與方向跟公司經營管理策略結合；A級代表已建立系統化智財管理制度。2025年共76家企業通過TIPS驗證，至今累積146家取得驗證，橫跨金融、製造、半導體、電子及消費品等多元領域，其中包含AAA級3家、AA級4家、A級139家。

世界先進強調，公司致力於建立穩健的公司治理與制度化管理架構，透過系統化且具延續性的管理機制，確保營運穩定與風險可控。同時，公司自2022年起導入TIPS制度，建構完整的智慧財產管理體系，同年取得A級驗證，並於2023年持續深化策略與流程，順利通過AA級驗證。2025年，世界先進公司再度申請並通過AA級驗證，反映公司在制度治理與智財管理之間的連結已臻成熟，並持續透過穩健制度保障研發成果及技術累積。

世界先進指出，公司深信，企業永續不僅奠基於對環境與社會責任的投入，更仰賴穩健治理與持續創新所累積的長期競爭力。透過完善的管理制度與智慧財產布局，公司得以將研發成果系統化累積、延伸並轉化為實質價值，支撐公司在瞬息萬變的產業環境中穩健前行。

展望未來，世界先進公司指出，將持續依循TIPS精進智慧財產管理機制，以研發能量作為核心成長引擎，結合治理制度與智慧財產管理，深化製程技術價值，並有效保護關鍵技術與創新成果，鞏固公司長期競爭優勢。