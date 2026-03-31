用 AI MarTech 重塑永續品牌力 安永分享引導企業創造成長新動能

在 AI 應用浪潮席捲全球之際，如何運用科技強化永續品牌力，已成為企業關注焦點。日前由 AMT 亞太行銷數位轉型聯盟協會主辦的MarTech 亞太品牌峰會，以「AI Agent × MarTech × 品牌成長」為主軸，探討 AI 驅動下的行銷科技趨勢，以及企業在新時代如何透過技術創造品牌成長。現場也發布《台灣行銷科技地圖 MarTech Landscape 7.0》，凸顯 AI 與 MarTech 在企業決策與品牌競爭力中的核心作用。

安永聯合會計師事務所ESG策略與永續諮詢服務執行副總經理林群堯受邀於亞太品牌峰會進行專題演講，以「品牌永續競爭力：數位行銷賦能下的轉型策略」為題，闡述在 AI 與 MarTech 快速演進的時代，永續已從單純的揭露義務，轉變為品牌競爭力的核心基礎。

林群堯表示，「永續品牌的勝負，關鍵在於能否用 AI MarTech 創造信任共鳴」，面對愈趨複雜的市場與利害關係人期待，企業真正的挑戰不僅止於是否投入永續，而在於如何透過正確的策略，讓永續成為品牌成長的引擎。

在永續行銷上，「漂綠」與「綠色沉默」都將對企業造成潛在的風險，前者過度包裝反而侵蝕信任，失去真實性；後者因擔心被質疑而不敢主動溝通，錯失機會及其應有的品牌價值。企業必須在透明度與策略性之間找到平衡，以事實為基礎，透過科技強化資訊的可理解度與可驗證性，讓永續成為能夠建立信任的力量。

永續溝通正經歷一場結構性的轉變。過去企業常將永續資訊放在報告書、專案資料或年度成果當中，但若缺乏統一敘事與一致訊息架構，即使投入大量資源，也難以真正形成品牌價值。在數位時代，安永利用彙整實務上關鍵步驟所整理出的 TMA Model (Translate 轉譯、Modularize模組化、Amplify擴散)解釋永續內容如何被轉譯、模組化，以達到高效的品牌溝通，不僅提升受眾理解，也能提升企業的永續影響力。

AI 與 MarTech 也正重塑永續傳播的方式。從「可揭露」走向「可成長」，企業需利用科技將真實可靠的永續內容轉化為新的體驗與互動形式。AI 內容生成、精準行銷、行為洞察工具，都能協助企業創造更具信任度與共鳴的永續敘事，使永續不再只是文件，而是能被看見、被理解、也被感受到的品牌差異化資產。

AI 時代的永續品牌，不再只是做對的事，而是要讓市場清楚知道企業做了什麼、如何做、產生了什麼價值。當永續成果能以模組化方式呈現，結合行銷科技轉化為一致的品牌形象，企業便能創造更完整的整合行銷體驗，並與消費者、合作夥伴與利害關係人建立更深層的信任連結。

林群堯指出，未來的永續競爭，將取決於跨領域整合的能力。ESG 策略、資訊揭露、品牌傳播與數位轉型需要共同運作，才能讓永續真正成為品牌的長期成長動能。當永續價值已逐漸在市場中被看見並獲得認可，永續不僅是一項責任，更是企業在 AI 時代創造差異化與深化信任的核心引擎，而安永也致力於協助企業透過策略規劃，成為產業中「永續轉型」的領先者。