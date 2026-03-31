鐳洋黑鳶2號升空 強化低軌衛星星群布局

網通廠鐳洋科技今天宣布，受國家太空中心（TASA）委託、與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星「黑鳶2號（BlackKite-2）」，於台灣時間30日晚間於美國加州成功發射，並順利進入軌道。

鐳洋科技表示，國家太空中心自2023年啟動新創追星8U物聯網立方衛星計畫，委由鐳洋科技研製4顆8U立方衛星。隨著鐳洋科技第2顆衛星升空，新創追星8U物聯網立方衛星計畫正式進入連續在軌驗證階段，逐步推進低軌衛星星群部署。

黑鳶2號於台灣時間30日晚間9時28分，自美國加州范登堡太空軍基地搭乘SpaceX獵鷹9號火箭（Falcon9）Transporter-16航班成功發射，並順利進入軌道。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，黑鳶2號延續新創追星計畫既有任務架構，聚焦低軌物聯網通訊系統在軌驗證與性能優化。第2顆8U立方衛星順利入軌，象徵任務從單一驗證邁向連續驗證。團隊持續累積在軌操作經驗，並建立更穩定且可複製的系統架構與任務流程。

鐳洋科技說明，黑鳶2號同樣部署於約500至600公里高的太陽同步軌道（SSO），任務聚焦於衛星系統的運作穩定性與精準指向能力，以及通訊鏈路效能的驗證。衛星搭載鐳洋自研的Ku頻段天線模組，本身支援高達40 MHz頻寬，結合工研院在通訊軟體的技術協作，進一步提升中高速資料傳輸能力，並由先前與國立台北科技大學合作的Ku頻段地面接收站協助進行通訊鏈路測試；同時搭載Ka頻段通訊功能，作為未來高頻寬應用的驗證基礎。

在既有通訊架構上，鐳洋科技解釋，黑鳶2號導入LoRa通訊應用測試，結合感測器進行環境監測資料傳輸實驗，驗證LoRa於低軌衛星通訊場景中的應用可行性。預計由與國立清華大學合作開發的物聯網地面節點接收，後續有機會透過在軌測試取得初步成果，為衛星物聯網應用拓展更多實際場景，進一步延伸低軌通訊技術的應用潛力。

隨著黑鳶2號順利入軌，鐳洋科技將推進新創追星計畫後續衛星發射與在軌驗證任務，目前計畫中尚有兩顆8U物聯網立方衛星待發射。透過多顆衛星的持續部署與數據累積，預期可建立低軌物聯網小型星群雛型。

鐳洋表示，將持續深化從地面到軌道的通訊整合能力，將技術驗證轉化為實際應用，推動台灣在低軌衛星通訊領域穩健向前。