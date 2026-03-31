鴻海擴大美國投資 法人估今年美國營收可望達千億美元

鴻海（2317）擴大布局美國，透過子公司轉投資方式，挹注Foxconn Assembly LLC約2.95億美元（約94.6億元）；Foxconn Assembly位於美國德州休士頓。

法人機構表示，鴻海集團近期積極擴大布局美國，目前在美國休士頓、威斯康辛、路易斯安那、維吉尼亞、俄亥俄等地都有工廠，分布於18個州，共50個據點。鴻海再注資美國德州子公司，主要目的擴大AI人工智慧伺服器產能，服務北美客戶。鴻海集團目前在美國約有8,000名員工，預估到今年底人數將超過1萬名，今年底前可創造1,000億美元的營收，目標要在美國打造最大AI伺服器生產基地。

在AI伺服器領域，鴻海目前市占率達到四成，相關需求持續強勁，今年AI機櫃出貨可逐季成長，公司展望雲端業務將帶動2026年營收年增逾15%。雖地緣政治與匯率具不確定性，AI伺服器仍是2026年主要動能，其出貨量將翻倍。

分析師指出，鴻海產品整合度提高、更高AI機種滲透率 (GPU與ASIC)、客戶與專案數增加、財務結構穩健，都將強化其競爭力。隨營收規模擴大，公司目標2026年營利率在3%以上，預估今年GPU與ASIC AI伺服器出貨量翻倍，推動AI伺服器營收年翻倍（2025年約1.4兆元），使雲端營收占比提升至56%下，預估今年每股獲利（EPS）為17.5元、2027年達20.6元。