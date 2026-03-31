記憶體後市 分析師掀多空論戰

分析師對記憶體後市出現出鮮明的多空論戰。隨著DDR4與部分DDR5現貨報價鬆動，加上記憶體族群股價同步回檔，市場情緒迅速轉趨保守。

多頭觀點認為，此波價格修正僅限於傳統產品，難以動搖AI帶動的結構性需求。分析師Jukan指出，DDR4價格波動與大陸市場囤貨密切相關，但在AI與高階裝置中，DDR5與高頻寬記憶體（HBM）需求續強，且具備「不可替代性」，終端客戶即便面臨漲價，仍須採購以維持競爭力。

更關鍵的是，產業商業模式已出現質變，Jukan強調，三星、SK海力士與美光等大廠逐步採取類似晶圓代工的策略，透過預付款與長約鎖定需求後再擴產，降低過去盲目擴張導致供需失衡的風險，使記憶體股逐漸擺脫高度循環特性。

滙豐最新報告則指出，當前跌勢屬於短期過度反映，AI驅動的記憶體「超級周期」仍在中場階段，未來一至兩年供需吃緊格局難以改變。

摩根士丹利證券認為，Google新演算法對記憶體產業的影響是「短期中性，長期正面」，主因新技術並不代表整體記憶體或硬體需求銳減，而是透過效率提升，拉高單張GPU的吞吐量；長期來說，則可能出現「傑文斯悖論」效應，效率提升反而帶動總需求的增加。

偏空陣營以資深半導體分析師奈斯泰德為代表，直指「買方說不」已是周期反轉的典型訊號。他觀察，智慧手機品牌廠開始拒絕高價DDR4報價，甚至考慮縮減中低階機種產量，顯示需求端無法承接過高成本。

奈斯泰德表示，記憶體是周期性很強的產業，類似於農業的「豬周期」。豬肉價格高漲會促使豬農養更多豬，但飼育需要時間。一旦新豬肉一次全部流入市場，價格就會暴跌。在DRAM和NAND領域，「飼育期」是指打造新工廠的漫長等待時間。奈斯泰德指出，記憶體業者會在價格高漲時競相擴產，但所有企業同時提高產量時，新供給會導致價格再次大跌。價格回升會帶動周期捲土重來，無論記憶體晶片或豬肉都是如此。