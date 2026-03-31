快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體後市 分析師掀多空論戰

經濟日報／ 編譯林文彬、記者魏興中李孟珊／綜合報導

分析師對記憶體後市出現出鮮明的多空論戰。隨著DDR4與部分DDR5現貨報價鬆動，加上記憶體族群股價同步回檔，市場情緒迅速轉趨保守。

多頭觀點認為，此波價格修正僅限於傳統產品，難以動搖AI帶動的結構性需求。分析師Jukan指出，DDR4價格波動與大陸市場囤貨密切相關，但在AI與高階裝置中，DDR5與高頻寬記憶體（HBM）需求續強，且具備「不可替代性」，終端客戶即便面臨漲價，仍須採購以維持競爭力。

更關鍵的是，產業商業模式已出現質變，Jukan強調，三星、SK海力士與美光等大廠逐步採取類似晶圓代工的策略，透過預付款與長約鎖定需求後再擴產，降低過去盲目擴張導致供需失衡的風險，使記憶體股逐漸擺脫高度循環特性。

滙豐最新報告則指出，當前跌勢屬於短期過度反映，AI驅動的記憶體「超級周期」仍在中場階段，未來一至兩年供需吃緊格局難以改變。

摩根士丹利證券認為，Google新演算法對記憶體產業的影響是「短期中性，長期正面」，主因新技術並不代表整體記憶體或硬體需求銳減，而是透過效率提升，拉高單張GPU的吞吐量；長期來說，則可能出現「傑文斯悖論」效應，效率提升反而帶動總需求的增加。

偏空陣營以資深半導體分析師奈斯泰德為代表，直指「買方說不」已是周期反轉的典型訊號。他觀察，智慧手機品牌廠開始拒絕高價DDR4報價，甚至考慮縮減中低階機種產量，顯示需求端無法承接過高成本。

奈斯泰德表示，記憶體是周期性很強的產業，類似於農業的「豬周期」。豬肉價格高漲會促使豬農養更多豬，但飼育需要時間。一旦新豬肉一次全部流入市場，價格就會暴跌。在DRAM和NAND領域，「飼育期」是指打造新工廠的漫長等待時間。奈斯泰德指出，記憶體業者會在價格高漲時競相擴產，但所有企業同時提高產量時，新供給會導致價格再次大跌。價格回升會帶動周期捲土重來，無論記憶體晶片或豬肉都是如此。

分析師 DDR4 記憶體族群

延伸閱讀

記憶體族群非被Google嚇趴？ 駐台分析師點出市況反轉真正原因

記憶體股遭錯殺？法人重申正向並點名「這幾檔」為首選

業者喊話 根本不用擔心

記憶體模組價跳水 牽動台廠

相關新聞

記憶體模組價跳水 影響威剛、十銓、宇瞻等後市

Google最新TurboQuant壓縮演算法引發的記憶體用量銳減疑慮，在美國與大陸記憶體零售通路市場擴散，模組端開始出現拋售潮，DDR5模組報價領頭跳水近三成，為本波記憶體報價大漲以來，首度出現「有感跌價」。

鴻海砸94億擴大美國製造 計劃挹注休士頓廠 拓展伺服器業務

鴻海集團持續強化伺服器布局，昨（30）日宣布增資美國子公司，交易總金額約為2.96億美元（約新台幣94.81億元），鴻海表示，主要是長期投資。據悉，鴻海本次增資主要是擴大北美休士頓廠布局。

第一槍 晶技頻率元件漲價 4月起調高5%至10%

全球前三大、台灣最大頻率元件廠晶技昨（30）日發函通知客戶，4月1日起調漲頻率元件價格，漲幅約5%至10%。龍頭廠報價調漲，二哥台嘉碩昨天同步表態，只要同業漲價，該公司也會跟著反映市況，調整價格。

代工業今年在美產能 可望倍增

美國投資布局成當前科技產業顯學，廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶等代工大廠今年都將持續加碼在美投資案，全力擴增AI伺服器生產線，搶食美國雲端服務大廠（CSP）訂單，業界預期，代工廠今年在美產能將可望比去年翻倍成長。

力積電高層轉讓持股

力積電內部人近期出現持股轉讓動作，引發市場關注。根據最新申報資料，總經理朱憲國規劃以贈與方式轉讓持股，預定轉讓股數達688,699股，並全數移轉予徐碧玲，轉讓後持股降為零。市場解讀，此舉屬資產配置調整，且以贈與方式進行，帶有明顯家族資產安排意味。

記憶體模組價跳水 業者喊話 根本不用擔心

近期美國與大陸零售通路端記體報價大幅回檔，DDR5模組成為拋售重災區，惟台灣記憶體相關廠商仍信心喊話，強調原廠合約價從來沒有跌價，「根本不用擔心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。