記憶體模組價跳水 業者喊話 根本不用擔心

近期美國與大陸零售通路端記體報價大幅回檔，DDR5模組成為拋售重災區，惟台灣記憶體相關廠商仍信心喊話，強調原廠合約價從來沒有跌價，「根本不用擔心」。

從產業結構觀察，台灣模組廠普遍傾向維持報價紀律。業者說明，原廠持續收斂DDR4產能，供給面趨緊，加上工控等應用短期難以變更規格，使需求具備一定剛性，「模組廠不會隨便動價格」。

業者提到，現貨市場價格波動傳導至實際出貨仍有時間差，通常需一至兩個月。因此，短期零售端的跌價，多反映消費動能轉弱，未必代表整體需求反轉。

此外，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供需情況更為緊繃。業界強調，其缺貨程度甚於DRAM，在原廠成本與AI應用支撐下，價格不具備下跌條件，未來較可能呈現漲幅趨緩，而非反轉走跌。

宜鼎（5289）董事長簡川勝昨（30）日出席櫃買業績發表會表示，這一波Flash漲勢「還只是起手式」，DRAM漲勢尚未見頂，整體價格動能仍在延續。

談到市場關心的報價走勢，簡川勝坦言，目前市場「不是缺訂單，而是供給遠遠追不上需求」，產業核心已從搶單轉為分配料源。