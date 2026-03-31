記憶體模組價跳水 影響威剛、十銓、宇瞻等後市

Google最新TurboQuant壓縮演算法引發的記憶體用量銳減疑慮，在美國與大陸記憶體零售通路市場擴散，模組端開始出現拋售潮，DDR5模組報價領頭跳水近三成，為本波記憶體報價大漲以來，首度出現「有感跌價」。

大陸零售業者甚至以「價格崩了」形容現況。隨著零售與現貨價格鬆動，市場從先前「全面缺貨」氛圍轉向觀望，牽動台灣威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）等模組廠報價策略與獲利預期，甚至開始回頭檢視南亞科（2408）等記憶體晶片廠基本面態勢。

綜合外媒報導，美國市場電商平台價格率先反映壓力，以亞馬遜通路為例，32GB 6400MHz DDR5模組自高點490美元回落至379.99美元，修正幅度近三成；16GB 5200MHz DDR5模組由260美元降至219.99美元，跌幅超過15%。業界指出，此為近月來首次出現明顯回檔，且多家平台同步調整價格，顯示終端需求在高價壓力下轉趨保守。

大陸市場同樣出現修正潮，當地通路數據顯示，主流16GB DDR5模組價格在去年12月衝上約人民幣1,000元高點並一路高檔盤整後，近期已回落至人民幣700元左右，跌幅約三成；32GB DDR5模組價格亦由人民幣3,000元降至約人民幣2,200元，跌幅約27%。

大陸通路業者直言，先前囤貨資金在價格轉折後集中拋售，是推動跌勢的重要因素之一。陸媒並引述當地經營存儲設備多年的批發商訪談指出，「21日開始，價格直接崩了。28日到29日，一款主流16G記憶體又掉了（人民幣）4、50元；21日那天更誇張，一天就掉了100多元。」該名批發商坦言，記憶體價格飆高，導致非剛需購買減少，與去年11月相比，近期銷量下降超過六成。

另外，大陸二手平台DDR4與DDR5價格也同步回落，小紅書等大陸社群平台充斥記憶體降價討論。

整體而言，美國與大陸市場本波修正呈現三大特徵。一、零售與現貨市場率先反映，跌幅普遍落在15%至30%。二、價格仍高於去年同期，顯示供需結構尚未全面反轉。三、修正集中於標準型DRAM與消費性產品，高階應用仍具支撐。

技術面因素亦成為市場波動重要催化劑，主因Google發表「TurboQuant」壓縮演算法，透過對大型語言模型運行中的KV Cache進行壓縮，可將記憶體用量降至原本約六分之一，業界解讀為AI對記憶體需求將顯著降低，進而引發價格與股價下跌。惟業界普遍認為，Google最新演算法有助提升運算效率與降低成本，長期反而可能加速AI應用普及，對記憶體影響仍待觀察。

業界直言，本波「有感跌價」反映短期供需與市場情緒修正，而非產業基本面逆轉。