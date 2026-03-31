力積電（6770）內部人近期出現持股轉讓動作，引發市場關注。根據最新申報資料，總經理朱憲國規劃以贈與方式轉讓持股，預定轉讓股數達688,699股，並全數移轉予徐碧玲，轉讓後持股降為零。市場解讀，此舉屬資產配置調整，且以贈與方式進行，帶有明顯家族資產安排意味。

除經理人外，董事關係人亦同步出現持股調整。資料顯示，副董事長謝再居配偶持有800,000股，預定透過一般交易方式全數轉讓，轉讓後亦將不再持有公司股票。由於該筆交易採每日得轉讓股數限制方式進行，屬於市場常見的分批釋股操作，對短期股價影響相對有限，但仍具指標意義。

整體來看，此次力積電內部人轉讓持股規模不小，且多筆為全數出清，涵蓋經理人與董事關係人層級，反映公司內部人正進行階段性股權與資產配置調整。業界人士認為，贈與給配偶或特定關係人，多半與財務規劃、稅務安排或家族資產傳承相關，未必直接反映對公司基本面看法。

不過，在半導體產業景氣仍處循環波動之際，內部人動向向來被視為觀察公司信心的重要指標，此次朱憲國等人轉讓持股，是否僅屬個人財務規劃，或隱含更深層考量，仍有待後續觀察，市場亦將持續關注力積電後續營運表現與內部人持股變化，作為研判公司發展的重要參考依據。