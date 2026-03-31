快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

第一槍 晶技頻率元件漲價 4月起調高5%至10%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球前三大、台灣最大頻率元件廠晶技（3042）昨（30）日發函通知客戶，4月1日起調漲頻率元件價格，漲幅約5%至10%。龍頭廠報價調漲，二哥台嘉碩昨天同步表態，只要同業漲價，該公司也會跟著反映市況，調整價格。

晶技、台嘉碩所屬的頻率元件產業是繼半導體、被動元件等之後，又一電子關鍵元件漲價。業界分析，電子零組件報價瘋漲，對手機、筆電等終端產品造成一定壓力，但可確保供應鏈維持正向循環與獲利能力。

晶技指出，近年來國際環境變動導致原物料價格大幅波動，尤其貴金屬漲幅顯著，自2025年初以來，平均漲幅超過六成，該公司過往已盡力吸收成本，但持續攀升的壓力已超過公司可承擔範圍，經審慎評估後，將自新訂單起，調漲價格5%至10%。

晶技頻率元件市占率約10%至12%，與日商Epson、NDK等名列全球前三大頻率元件供應商，在台灣則是指標龍頭廠。

晶技開出頻率元件漲價第一槍之後，本土頻率元件二哥台嘉碩昨日回應，之前大家都在苦撐，如今總算能減輕壓力，也算是反映成本，只要同業調漲價格，該公司也會跟進調整報價。

據悉，頻率元件包含石英晶體諧振器或振盪器，是利用石英晶體的「壓電效應」產生穩定、精確時脈訊號的電子元件，也被稱為電子產品的「心臟」，負責定義運作時間、同步訊號，廣泛用於通訊、計算機、消費電子、汽車、伺服器與工業控制領域。

業界人士認為，頻率元件上漲一方面是反映貴金屬飆漲的成本壓力，另一方面也因頻率元件訂單能見度高且供不應求，推升供應鏈有底氣喊漲。尤其是用於AI資料中心的高規頻率元件，近年來需求量正快速升溫，有助於產業景氣正向循環。

若從光通訊的角度來看，每跳升一個規格，如400G到800G，頻率元件的單價就翻一倍，而800G到1.6T，單價則再翻倍，因此未來AI伺服器走向高速運算、高速傳輸的同時，頻率元件的單價也會跟著走升，同時用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對頻率元件產業發展有正向挹注。

晶技 被動元件 電子零組件

延伸閱讀

漲價氛圍已成 敦泰盤中攻漲停、奕力天鈺漲逾半根停板

半導體通膨升溫 六大 IC 設計廠也要漲價 調幅最高20%

電子業「百物皆漲」 成本轉嫁下游

穩定物價…27日審電價費率 4月起可望凍漲

相關新聞

記憶體模組價跳水 影響威剛、十銓、宇瞻等後市

Google最新TurboQuant壓縮演算法引發的記憶體用量銳減疑慮，在美國與大陸記憶體零售通路市場擴散，模組端開始出現拋售潮，DDR5模組報價領頭跳水近三成，為本波記憶體報價大漲以來，首度出現「有感跌價」。

鴻海砸94億擴大美國製造 計劃挹注休士頓廠 拓展伺服器業務

鴻海集團持續強化伺服器布局，昨（30）日宣布增資美國子公司，交易總金額約為2.96億美元（約新台幣94.81億元），鴻海表示，主要是長期投資。據悉，鴻海本次增資主要是擴大北美休士頓廠布局。

第一槍 晶技頻率元件漲價 4月起調高5%至10%

全球前三大、台灣最大頻率元件廠晶技昨（30）日發函通知客戶，4月1日起調漲頻率元件價格，漲幅約5%至10%。龍頭廠報價調漲，二哥台嘉碩昨天同步表態，只要同業漲價，該公司也會跟著反映市況，調整價格。

代工業今年在美產能 可望倍增

美國投資布局成當前科技產業顯學，廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶等代工大廠今年都將持續加碼在美投資案，全力擴增AI伺服器生產線，搶食美國雲端服務大廠（CSP）訂單，業界預期，代工廠今年在美產能將可望比去年翻倍成長。

力積電高層轉讓持股

力積電內部人近期出現持股轉讓動作，引發市場關注。根據最新申報資料，總經理朱憲國規劃以贈與方式轉讓持股，預定轉讓股數達688,699股，並全數移轉予徐碧玲，轉讓後持股降為零。市場解讀，此舉屬資產配置調整，且以贈與方式進行，帶有明顯家族資產安排意味。

記憶體模組價跳水 業者喊話 根本不用擔心

近期美國與大陸零售通路端記體報價大幅回檔，DDR5模組成為拋售重災區，惟台灣記憶體相關廠商仍信心喊話，強調原廠合約價從來沒有跌價，「根本不用擔心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。