第一槍 晶技頻率元件漲價 4月起調高5%至10%

全球前三大、台灣最大頻率元件廠晶技（3042）昨（30）日發函通知客戶，4月1日起調漲頻率元件價格，漲幅約5%至10%。龍頭廠報價調漲，二哥台嘉碩昨天同步表態，只要同業漲價，該公司也會跟著反映市況，調整價格。

晶技、台嘉碩所屬的頻率元件產業是繼半導體、被動元件等之後，又一電子關鍵元件漲價。業界分析，電子零組件報價瘋漲，對手機、筆電等終端產品造成一定壓力，但可確保供應鏈維持正向循環與獲利能力。

晶技指出，近年來國際環境變動導致原物料價格大幅波動，尤其貴金屬漲幅顯著，自2025年初以來，平均漲幅超過六成，該公司過往已盡力吸收成本，但持續攀升的壓力已超過公司可承擔範圍，經審慎評估後，將自新訂單起，調漲價格5%至10%。

晶技頻率元件市占率約10%至12%，與日商Epson、NDK等名列全球前三大頻率元件供應商，在台灣則是指標龍頭廠。

晶技開出頻率元件漲價第一槍之後，本土頻率元件二哥台嘉碩昨日回應，之前大家都在苦撐，如今總算能減輕壓力，也算是反映成本，只要同業調漲價格，該公司也會跟進調整報價。

據悉，頻率元件包含石英晶體諧振器或振盪器，是利用石英晶體的「壓電效應」產生穩定、精確時脈訊號的電子元件，也被稱為電子產品的「心臟」，負責定義運作時間、同步訊號，廣泛用於通訊、計算機、消費電子、汽車、伺服器與工業控制領域。

業界人士認為，頻率元件上漲一方面是反映貴金屬飆漲的成本壓力，另一方面也因頻率元件訂單能見度高且供不應求，推升供應鏈有底氣喊漲。尤其是用於AI資料中心的高規頻率元件，近年來需求量正快速升溫，有助於產業景氣正向循環。

若從光通訊的角度來看，每跳升一個規格，如400G到800G，頻率元件的單價就翻一倍，而800G到1.6T，單價則再翻倍，因此未來AI伺服器走向高速運算、高速傳輸的同時，頻率元件的單價也會跟著走升，同時用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對頻率元件產業發展有正向挹注。