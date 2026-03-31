代工業今年在美產能 可望倍增

美國投資布局成當前科技產業顯學，廣達（2382）、緯創、緯穎、英業達、仁寶等代工大廠今年都將持續加碼在美投資案，全力擴增AI伺服器生產線，搶食美國雲端服務大廠（CSP）訂單，業界預期，代工廠今年在美產能將可望比去年翻倍成長。

其中，廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶等代工大廠去年以來相繼宣布歷史新高的資本支出，當中有相當高占比投資在美國、墨西哥等北美地區，且法人指出，今年代工大廠在北美的AI伺服器產能將有機會翻倍成長，擴增產能將會大量集中在L10／L11等相對後段的伺服器組裝整合。

據了解，廣達在美國設廠地點主要聚焦在美國田納西州、加州等地；緯創、緯穎等母子公司則在鄰近美墨邊境的德州擴增產能，以便與墨西哥廠相互支援；英業達同樣在美國德州，但主要廠區則在休士頓；仁寶進軍美國時間相對較慢，不過德州新廠最快將在今年下半年開始投入量產，目標鎖定L10／L11的AI伺服器市場。

事實上，美國自開始對全球各國提高關稅，以及美中科技戰影響後，科技大廠赴美國投資擴產已經成為近幾年的市場趨勢，其中原先被視為需要大量人力成本的ODM產業自去年以來更打破既有市場印象，開始大舉進軍投資美國，可望免去運輸成本、交貨期限拉長及關稅增加的風險。