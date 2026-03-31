鴻海砸94億擴大美國製造 計劃挹注休士頓廠 拓展伺服器業務

力積電內部人近期出現持股轉讓動作，引發市場關注。根據最新申報資料，總經理朱憲國規劃以贈與方式轉讓持股，預定轉讓股數達688,699股，並全數移轉予徐碧玲，轉讓後持股降為零。市場解讀，此舉屬資產配置調整，且以贈與方式進行，帶有明顯家族資產安排意味。

2026-03-31 01:22