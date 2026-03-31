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鴻海砸94億擴大美國製造 計劃挹注休士頓廠 拓展伺服器業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鴻海。（路透）
鴻海。（路透）

鴻海集團持續強化伺服器布局，昨（30）日宣布增資美國子公司，交易總金額約為2.96億美元（約新台幣94.81億元），鴻海（2317）表示，主要是長期投資。據悉，鴻海本次增資主要是擴大北美休士頓廠布局。

鴻海先是透過子公司CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.取得FII HOLDINGS USA INC.股份，再透過FII HOLDINGS USA INC.取得CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.股份，而CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.再取得Foxconn Assembly LLC.股權。

劉揚偉 美國 伺服器

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