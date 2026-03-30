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聯發科執行長蔡力行將於COMPUTEX 2026登場 暢談AI新未來

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科副董事長暨執行長蔡力行博士將於COMPUTEX 2026登場， 暢談AI新未來。圖／貿協提供
聯發科副董事長暨執行長蔡力行博士將於COMPUTEX 2026登場， 暢談AI新未來。圖／貿協提供

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）宣布，聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行應邀於COMPUTEX 2026上發表主題演講，此演講將於6月3日上午在台北南港展覽館2館盛大登場。

聯發科位於人工智慧世代關鍵轉折點的最前線。此次登台，蔡力行將暢談聯發科如何從百萬瓩等級的大規模資料中心到日常使用的智慧邊緣裝置，全面加速AI的未來發展。此外，也將深入剖析下一波AI演進浪潮，並說明聯發科領先業界的創新技術，不僅促進AI普及化，更致力於實現讓每個人享有智慧連網生活的願景。

蔡力行以深厚的半導體與科技產業的領導經驗，帶領聯發科技鞏固其全球半導體技術領導地位，持續驅動市場領先的創新發展。同時，也讓聯發科技以先進晶片解決方案創新者角色，穩居全球行動晶片的市場龍頭，更於邊緣到雲端等新興事業發展上取得顯著進展。蔡力行將深入剖析聯發科的策略願景，以及將形塑未來十年的突破性關鍵技術。

聯發科的COMPUTEX Keynote主題演講預計於4月中旬開放報名，請鎖定官方網站獲取最新消息。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX科技生活圈」。

人工智慧 聯發科 蔡力行

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