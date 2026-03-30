遠傳助力智慧運輸產業 迎接2029智慧運輸世界大會

「2029智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」將於2029年9月在台北盛大舉行，預估屆時將吸引來自世界各國貴賓2萬人以上參加，中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）30日正式成立「PMO專案管理辦公室（Project Management Office）」，以私協力共同建構跨域整合平台，未來三年盤點台灣具代表性的智慧運輸方案，秀出智慧運輸發展亮眼成果，讓世界再次看見台灣。

「PMO專案管理辦公室」啟動儀式由台北市政府、交通部及產官學界共同見證，遠傳由企業客戶執行副總曾詩淵代表，自2020年起擔任ITS Taiwan申請世界大會在台舉辦之召集人，成功協助北市府拿下2029年主辦權，曾詩淵也以ITS Taiwan副理事長及PMO專案辦公室執行長身分出席啟動儀式。

2029智慧運輸世界大會以「Harmonizing an AITS World」為主題，聚焦AI與運輸系統的深度融合，將透過PMO規劃智慧交通示範場域與技術驗證，展現台北市與全台各地在AI交通治理、數據整合與智慧基建的成熟成果，進一步轉化為可複製、可輸出的國際典範。展會期間將有來自世界各國貴賓2萬人以上參加，預估可為台灣創造10億元以上觀光收益，並帶動潛在產業升級商機達2.6兆元。

遠傳企業客戶執行副總、ITS Taiwan副理事長暨世界大會理事曾詩淵表示，憑藉「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）深厚的技術底蘊，及遠傳長期深耕智慧交通領域的豐富實績，協助ITS Taiwan成功取得主辦權，展現台灣的科技實力。遠傳已協助公部門及企業導入多項智慧交通創新應用，將持續助力公部門實現「市民有感」的AI交通治理成果，打造全球AI智慧交通治理新典範，並對外輸出至各國城市，共同邁向更安全、高效、永續的智慧運輸新未來。

遠傳協助台北市交通局於人車流量極高且動線複雜的忠孝東路與基隆路口，完成「360度路口安全防護」概念性驗證（PoC）。運用AI影像辨識與拼接技術，克服傳統CCTV單一視角之侷限，實現360度俯瞰路口即時狀態；更針對斜交路口及行穿線非垂直車道導致的視覺死角，重點監測公車、客運等大型車輛轉向時，與行人特別是輪椅族、娃娃車等弱勢族群產生的碰撞風險，以數據治理協助解決大型複雜路口的安全管理痛點，並提供交通工程改善建議，以優化動線設計、提升行人安全。

此外，遠傳也協助台北市導入「智慧影像事件偵測」，於重點路口及不易通報之高架道路，設置58組AI智慧影像偵測系統，可協助員警平均提早8分鐘抵達現場，加速交通事件排除、降低衍生風險，榮獲交通部「智慧運輸系統發展建設計畫評鑑」特優獎肯定。

遠傳「交通號誌聯網服務」則整合5G、AI、物聯網與交通數據，助路口號誌在安全的連線下即時聯網、穩定運作，並可透過車聯網與智慧交通號誌協同，減少紅燈停等時間，今年起已陸續導入台北市1081處路口、並持續增加中。同時整合「交通號誌不斷電系統」作為電力備援方案，已導入台北市187處重要路口，獨家「換電式」設計採用電動機車電池，可長時間維持電力，確保市電異常時交通號誌仍能正常運作，提升城市安全與韌性。