智慧顯示展 友達將秀Micro LED結合AI多元應用

Touch Taiwan 2026智慧顯示展將於4月8日至10日在台北南港展覽館登場，面板廠友達光電今天表示，人工智慧（AI）將透過顯示介面釋放，而微型發光二極體（Micro LED）成為支撐AI進入實體世界的關鍵顯示引擎。

友達光電說明，將以Micro LED顯示技術為核心，展現量產成熟度與跨域戰力，並在實體AI世代來臨之際，接軌AI賦能顯示介面與互動體驗所帶來的無限可能，透見多元領域創新應用與未來商機。

友達指出，顯示介面是AI進入實體世界的關鍵接口。友達以Micro LED顯示技術作為先進顯示布局的核心，將在展覽現場以多層次透明Micro LED模組為基底，搭建出高達5公尺的透明Micro LED展演舞台。

友達將結合子公司元豐新科技的P1.25小間距顯示解決方案，運用場域級的拼接陣列設計，營造穿透、層疊、延展的視覺景深，構築出可放大、可延伸且長時間穩定運作的「Micro LED晶透之森」沉浸式體驗，點燃Micro LED從技術領先邁向量產成熟與場域部署的實力。

友達強調，加速Micro LED量產步調，並累積具代表性的市場驗證成果，延伸Micro LED透明化、可撓式與極致畫質等特性，聚焦於零售、智慧生活與交通3大日常場景，結合AI導入多元應用，開創虛實融合與互動新應用，讓顯示科技更自然地融入空間動線與使用者體驗。

在零售與智慧生活場域，友達發揮Micro LED高亮透明、廣色域、可拼接的優勢，透過54吋甜點、展示櫃將商品陳列與品牌訊息同框呈現，讓資訊無縫融入情境氛圍；同時以42吋互動點餐翻譯機把跨語言溝通與點餐流程整合到第一線服務接觸點，提升門市接待效率與體驗一致性。

延伸到生活娛樂場景，友達展出64吋賽事擴增實境（AR）互動顯示智慧方案，以即時資訊疊加與互動內容呈現，創造更多沉浸感與參與感，開啟行銷創新與商機；並以30吋AR互動精品櫃提升高端商品的展示手法，讓導購、互動與內容參與，自然和諧地發生於同一個使用情境中，優化消費者體驗感受。

在交通情境，友達主打「不占空間、隨需顯示」訴求，以Micro LED顯示技術研發出可彈性收捲與拉展的全捲式娛樂顯示器，具備超薄、高亮度、廣色域、高對比與低反射等特性，在有限空間中可收納、需要時展開即用，讓大尺寸顯示不再受制於固定顯示形態，廣泛適用於移動載具的娛樂顯示、可收納螢幕與智慧空間整合顯示等應用方向。