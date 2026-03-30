久昌今年業績挑戰歷史新高

霍爾IC廠商久昌（6720）去年業績表現受到鍵盤應用客戶端庫存調整影響，不過該公司董事長暨總經理葉錦祥表示，今年有滑鼠應用與風扇驅動IC相關業務挹注，營收表現希望能回到與2024年相當的水準。外界預期，該公司若全年營收回到5億元以上水準，將可望挑戰歷史新高。

久昌去年鍵盤應用出貨受到客戶端庫存水位較高影響，出貨量低於原先預期，不過該公司持續擴展滑鼠等應用，以及高階風扇驅動IC等新產品。

葉錦祥提到，今年鍵盤應用應可維持穩健，第2季相關拉貨力道可望逐漸恢復，而該公司滑鼠應用產品線具備競爭力，相關業績貢獻視客戶端導入進度，有機會表現顯著。至於風扇驅動IC業務到今年底時，占單月營收比重可能達一至二成水準，並於明年進一步發酵。

同時，葉錦祥指出，其風扇驅動IC的業績應會從第2季逐漸顯現，初步應用會先導入電競機箱，第二步則規畫顯示卡應用，之後伺機切入AI伺服器機櫃應用。