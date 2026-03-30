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鴻海擴大美國製造 增資美國子公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團持續強化伺服器布局，30日宣布增資美國子公司，交易總金額為約為2.96億美元（新台幣約94.81億元），鴻海表示，主要是長期投資。

鴻海先是透過子公司CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.取得FII HOLDINGS USA INC.股份，再透過FII HOLDINGS USA INC.取得CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.股份，而CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.再取得 Foxconn Assembly LLC.股權。

鴻海本次子公司交易總金額為約為2.96億美元。

鴻海集團衝刺伺服器業務，近年持續擴大美國製造版圖，鴻海董事長劉揚偉先前受邀出席對談表示，鴻海集團目前在美國約有8,000名員工，預估到今年年底人數將超過1萬名，今年底前可創造1,000億美元的營收。

劉揚偉表示，受惠AI和機器人技術，鴻海在美國擴大生產「一切變得可行」。鴻海集團目前在美國休士頓、威斯康辛、路易斯安那、維吉尼亞、俄亥俄等地都有工廠，分布於18個州，共50個據點。

在全球資通訊（ICT）產業布局，劉揚偉表示，鴻海集團目前占全球所有資通訊設備生產量約44%，在AI伺服器產業，鴻海占全球市占率超過40%。劉揚偉說，截至目前，鴻海集團一天能生產約100萬台智慧裝置，每周能生產超過1,000台AI數據中心機架。

鴻海深耕雲端服務供應商（CSP）客戶很多年，包括零組件、打板、伺服器、機櫃組裝等。除了GPU伺服器之外，今年還將啟動液冷ASIC專案，不論是GPU或ASIC兩大平台都會全力參與。

劉揚偉預期，隨著鴻海在北美與歐洲擴大產能逐步到位，將會帶動鴻海在ASIC伺服器的全球供應量，以及發揮在地化優勢，並強化市占率與營收成長。鴻海ASIC伺服器2025年年增一倍，2026年仍將維持倍增動能。

劉揚偉 美國 伺服器 鴻海

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