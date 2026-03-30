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恩智浦第三代雷達收發器 推動高效能成像雷達規模化量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦第三代雷達收發器推動高效能成像雷達規模化量產 適用於Level 2+至Level 4自動駕駛技術。圖／恩智浦提供
恩智浦第三代雷達收發器推動高效能成像雷達規模化量產 適用於Level 2+至Level 4自動駕駛技術。圖／恩智浦提供

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）推出第三代RFCMOS車用雷達收發器TEF8388。此款高度整合的8發射／8接收（8-transmit/8-receive；8T8R）元件，旨在充分釋放成像雷達在L2+至L4等級先進駕駛輔助系統（ADAS）以及自動駕駛系統的全部潛力。在軟體定義汽車（software‑defined vehicle；SDV）時代，先進感知系統已成為關鍵核心技術，而高解析度雷達感測則是其中的基礎技術之一。雷達感測器必須在實現規模化量產前提的同時，提供更高的解析度、更寬的動態範圍以及更遠的偵測距離。

這款全新收發器是恩智浦全面且可擴展的雷達感測解決方案產品組合的關鍵建構模組，旨在滿足產業因應日益複雜駕駛環境，提供穩定且可靠感知能力的持續增長需求。結合如S32R4系列雷達處理器的恩智浦雷達處理解決方案，TEF8388能建構可擴展的成像雷達解決方案，滿足全球市場在效能、成本及法規的多樣化需求。

FORVIA HELLA自動駕駛全球產品中心負責人Felix Schmauch表示：「高解析度雷達是實現進階ADAS與自動駕駛功能的重要關鍵技術，但要在大規模應用達到所需效能，必須仰賴緊密的系統級協同合作。恩智浦最新雷達晶片技術讓我們得以結合高解析度雷達與高效且量產就緒的系統設計，支援下一代車輛可靠且具成本效益的部署。」

恩智浦半導體資深副總裁暨雷達與ADAS事業部總經理Meindert van den Beld表示：「成像雷達在能夠規模化部署時，將成為進階ADAS和自動駕駛系統的核心關鍵。透過TEF8388，我們正在協助OEM廠商將雷達效能提升至全新境界，加速在全系車型部署更安全、更高等級的自動駕駛功能。」

自動駕駛 高解析度 恩智浦

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