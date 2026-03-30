臻鼎旗下鵬鼎打造高端PCBA樞紐 預計投資人民幣15億元

工控記憶體與嵌入式儲存廠宜鼎（5289）30日舉行業績發表會，董事長簡川勝指出，這一波Flash漲勢「還只是起手式」，主因不僅在於供給仍緊，更在於AI應用正持續推升邊緣端對算力、記憶體與儲存的整體需求。他強調，從Cloud AI走向Inference，再一路往Edge AI延伸，落地速度比市場原先預期更快，宜鼎也正站在這波趨勢的核心位置。

2026-03-30 17:03