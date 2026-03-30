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臻鼎旗下鵬鼎打造高端PCBA樞紐 預計投資人民幣15億元
PCB龍頭臻鼎（4958）今日代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過 子公司無錫華陽科技有限公司投資計畫，預計投資金額：預計人民幣15億元，投資計畫內容：遷移華陽科技總部及投資建設配套產業項目，打造高端PCBA產能樞紐。另外長期投資子公司慶鼎精密電子（淮安）有限公司公告 增資淮安晟新園區管理有限公司交易總金額：人民幣3億4,000萬元。
臻鼎也公告子公司預計投資日期：預計2026年陸續投資，資金來源：自有資金，具體目的：配合營運發展及擴大產能需求。
臻鼎也公告子公司鵬鼎控股（深圳）董事會通過 2025年度財務報告，2025年度營業總收入人民幣391.47億元，較去年同期人民幣351.4億元， 增加11.4%。2025年度歸屬於母公司之淨利潤人民幣37.38億元，較去年同期人民幣36.2億元，增加3.25%。2025年度每股盈餘人民幣1.61元，較去年同期人民幣1.56元成長。
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