快訊

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

聽新聞
0:00 / 0:00

晶圓代工2.0去年營收達3,200億美元 台積電扮火車頭

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
根據Counterpoint Research最新《Foundry Market Supply Tracker》報告，2025年全球Foundry 2.0市場營收年增16%，達3,200億美元。其中台積電（2330）去年相關營收年增36%，持續為市場主要成長動能來源。記者劉學聖／攝影
根據Counterpoint Research最新《Foundry Market Supply Tracker》報告，2025年全球Foundry 2.0市場營收年增16%，達3,200億美元。其中台積電（2330）去年相關營收年增36%，持續為市場主要成長動能來源。記者劉學聖／攝影

在全球AI需求持續成長的背景下，半導體產業逐步邁入「Foundry 2.0」晶圓代工2.0階段，其特徵為製造、封裝與測試之間的整合程度提升。根據Counterpoint Research最新《Foundry Market Supply Tracker》報告，2025年全球Foundry 2.0市場營收年增16%，達3,200億美元。其中台積電（2330）去年相關營收年增36%，持續為市場主要成長動能來源。

該機構分析，此波成長主要來自AI GPU與AI ASIC需求穩定，涵蓋先進製程與先進封裝領域。純晶圓代工廠持續受惠於AI相關需求，同時也帶動封測產業承接部分訂單。台積電在Foundry 2.0市場中維持領先地位。2025年第4季營收年增25%，較年初40%以上水準有所放緩，主要反映高基期與消費性需求的季節性影響。全年營收仍達36%年增。

Counterpoint Research資深分析師 Jake Lai表示，市場關注焦點正逐步由晶圓產能轉向系統層級整合。隨著先進製程微縮難度提升，後段製程的重要性增加，其中先進封裝（如CoWoS）被視為未來影響競爭力的關鍵因素之一。

整體而言，非台積電晶圓代工廠2025年營收年增8%。主要業者包括三星、聯電（2303）、世界先進（5347）、中芯國際、Nexchip及GlobalFoundries等。三星2025年表現相對平穩，隨著部分客戶尋求供應鏈多元化，市場預期2026年有機會逐步回升。

Counterpoint Research研究總監 Tom Kang指出，其4奈米製程需求穩定，2奈米導入亦有助提升產品組合與平均售價（ASP）。中國大陸晶圓代工廠方面，中芯國際（年增16%）與Nexchip（年增24%）表現相對突出，主要受本土化政策支持。此趨勢預期短期內仍將延續。

該機構分析，半導體整體景氣呈現回穩跡象，非記憶體IDM廠商已大致完成庫存調整，並於2025年下半年恢復成長。其中，德州儀器2025年營收年增13%，英飛凌年增5%。此一復甦趨勢預期將為2026年產業發展提供較穩定基礎。

該機構分析，封測產業2025年營收年增10%，主要受先進封裝需求帶動。在台積電產能仍相對吃緊的情況下，日月光／矽品及Amkor等業者承接部分外溢需求，特別來自AI相關應用。未來，CoWoS-S與CoWoS-L預計將持續為先進封裝發展重點。隨著AI需求提升與產能規劃提前布局，市場預估2026年先進封裝產能可能年增約80%。

Counterpoint Research資深分析師 William Li表示，先進封裝已逐步成為影響AI部署的重要環節。隨著客戶提前鎖定產能，OSAT廠商的成長能見度相較過去有所提升。

先進製程 晶圓代工 營收 台積電

延伸閱讀

旺矽董座葛長林：台灣沒有競爭對手 看2年能見度、今年拚續創高

高階檢測設備黑馬領軍 倍利科上市首日股價暴衝至逾1600元

旺矽：今年業績逐季成長　訂單能見度達2年

群翊訂單能見度達年底 先進封裝玻璃基板商機旺、啟動二廠擴充

相關新聞

晶圓代工2.0去年營收達3,200億美元 台積電扮火車頭

在全球AI需求持續成長的背景下，半導體產業逐步邁入「Foundry 2.0」晶圓代工2.0階段，其特徵為製造、封裝與測試之間的整合程度提升。根據Counterpoint Research最新《Foundry Market Supply Tracker》報告，2025年全球Foundry 2.0市場營收年增16%，達3,200億美元。其中台積電（2330）去年相關營收年增36%，持續為市場主要成長動能來源。

Google宣布量子電腦大突破 鴻海、廣達等迎大商機

Google於官方部落格宣布，量子電腦輕鬆破解現行主流加密技術之日「Q-Day」，將提前在2029年來臨，量子電腦發展速度超乎預期。

宜鼎看Flash漲勢才剛起手式 邊緣AI帶動今年邊緣運算業務拚倍增

工控記憶體與嵌入式儲存廠宜鼎（5289）30日舉行業績發表會，董事長簡川勝指出，這一波Flash漲勢「還只是起手式」，主因不僅在於供給仍緊，更在於AI應用正持續推升邊緣端對算力、記憶體與儲存的整體需求。他強調，從Cloud AI走向Inference，再一路往Edge AI延伸，落地速度比市場原先預期更快，宜鼎也正站在這波趨勢的核心位置。

達發成為全球首家同時具商轉三大開源系統的光纖寬頻晶片業者

聯發科（2454）旗下達發（6526） 於今日宣布，該公司成為全球第一個同時具備商轉三大開源系統技術能力的光纖寬頻晶片平台業者。

聯發科蔡力行將於COMPUTEX開講 6月3日上午登場

COMPUTEX主辦單位外貿協會於今日宣布，聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行應邀於COMPUTEX 2026上發表主題演講，此演講將於6月3日上午登場。

群翊訂單能見度達年底 先進封裝玻璃基板商機旺、啟動二廠擴充

PCB載板與玻璃基板設備供應商群翊（6664）今年營收力拚雙位數成長，公司表示，訂單能見度已達年底，因應客戶群需求擴張以及半導體應用成長，已啟動新廠二廠擴充，預計投資將高於過往的新廠投資，二廠2026年目標年底動工，預計最快約2027年底完工並於2028年投入量產，第一期產能可增加20-40%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。