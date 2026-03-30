凱擘大寬頻攜 Harmonic 打造10 Gbps 網路時代

凱擘大寬頻宣布，攜手國際大廠Harmonic深化合作，全面導入DAA（分散式存取架構），以兼顧投資效益與用戶體驗的「雙軌升級策略」為核心，推動高速寬頻服務，朝10Gbp的網路時代邁進。

凱擘大寬頻認為，隨著影音串流、雲端遊戲及智慧家庭應用快速普及，市場對高頻寬與上下載對稱速度的需求持續攀升，加速電信與寬頻業者升級基礎建設。

凱擘大寬頻工程技術團隊參與國際技術大廠Harmonic於台北舉辦的寬頻高峰會，分享台灣市場實際的網路升級經驗。

考量家庭與企業對高速網路的需求倍增，凱擘大寬頻宣布，全面引進Harmonic領先業界的DAA架構，並部署支援1.2GHz擴頻的Harmonic Oyster RPD光節點。

此舉將把過去集中在機房的訊號處理設備移到離用戶更近的地方，讓訊號傳得更遠、更穩，延遲也更低。實測顯示，升級至Oyster RPD後，上行SNR提升6至9dB，訊號品質顯著改善。此技術不僅完整支援DOCSIS 3.1 Ultra，更為DOCSIS 4.0預留平台，使單一光節點吞吐量有望提升至10Gbps。

面對FTTH的競爭與高昂建置成本，凱擘大寬頻提出「雙軌升級策略」。凱擘大寬頻表示，一方面在既有社區與住宅區，透過升級現有網路設備與架構，在不大幅更動線路的情況下提升網速，讓用戶更快享受到升級成果。

另一方面，凱擘大寬頻表示，在新建案與商辦大樓等區域，則直接導入全光纖網路，提供更高速穩定的網路服務。此策略可同時兼顧投資效率與服務品質，讓網路升級更具彈性，也降低大規模施工對用戶造成的不便。

凱擘大寬頻工程技術副總李柏凱表示，台灣寬頻市場的未來將由Fiber Deep創新與可擴展基礎設施所驅動。凱擘專注於提供卓越的寬頻體驗，同時審慎管理及投資。與Harmonic的合作讓凱擘能在需求最強的地方部署光纖，並高效率地提供新一代寬頻速度。

凱擘大寬頻強調，持續深化與Harmonic合作，導入虛擬化與雲端管理技術，整合不同網路架構於同一平台上運作，提升營運效率與服務彈性。透過此次升級，將上傳速度提升超過10倍。在高頻寬應用持續成長下，凱擘實現10G等級網路目標，推動台灣寬頻市場進入高速匯流的新時代。