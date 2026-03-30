逾8.2萬人參與創新高 鴻海永續敬業度92%成績亮眼

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）今日宣布最新一次「員工永續敬業度」調查結果。逾兩週的調查期間，總共吸引逾8.2萬名員工參與，比起前次調查規模擴大2倍之多，參與率90%創下歷史新高！調查結果顯示，集團整體永續敬業度高達92%，此成績不僅遠超越「全球高科技產業常模」，更領先「全球高績效企業常模」，展現鴻海在推動ESG社會責任與打造永續幸福職場上的卓越成效。

為持續打造透明、開放的溝通環境，鴻海科技集團落實每兩年實施一次調查的承諾，2025年下半再次委託國際專業顧問公司，進行全球間接員工永續敬業度普查。本次涵蓋台灣、中國大陸及越南等地廠區，包括HH次集團、FIH次集團、FIT次集團等單位，不僅參與人數為歷年之最，收到高達90%回覆率，充分展現了全球員工對於公司溝通管道的高度信任與參與熱忱。

根據第三方調查報告顯示，鴻海科技集團整體的永續敬業度為92%（領先全球高科技常模8%、全球高績效常模4%）。而在細部構面分析中，鴻海在「願景鼓舞」（95%）、「組織效率」（95%）及「理解目標」（96%）等三大構面的正面評價最為突出。

這項數據具體反映了鴻海近年來推動「3+3」轉型戰略已深入基層，高階經營團隊的策略溝通與願景傳遞，成功在集團內部凝聚了強大的向心力與共識。同時，集團近年推動的數位化轉型與跨單位資源整合，也讓員工調查結果對比全球高科技產業，在「敏捷轉型」、「實現潛能」、「組織效率」這三個面向，高出同業20個百分點，展現上獲得極高的滿意度，意味著內部營運，已大幅降低內部溝通成本，提升營運綜效。

鴻海科技集團人資長夏國安表示：「員工是驅動集團持續轉型升級的核心引擎。這次92%的高敬業度結果，代表著全體同仁對公司發展方向的認同。我們不僅將這份調查當作滿意度自身檢視，更將其視為『營運管理』的重要儀表板。未來，將以調查內容結果，作為與同仁建立正向改善循環的基礎。」

此外，在落實聯合國永續發展目標 (SDGs) 的承諾上，集團亦高度重視「多元與共融（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）」。本次調查中，集團在「融合多元」構面獲得91%高度認同肯定，超越全球高績效企業前段班(75th percentile: 85%)，未來將以此為基礎，致力提供全球同仁更優質、包容的發展舞台。

針對每次員工滿意度調查結果，集團已建構一套嚴謹的PDCA管理機制，透過持續性的優化行動，確保員工成長軌跡與公司未來營運需求精準對齊。以2023年度調查為例，總共建立114項追蹤改善項目，從建立策略峰會與交流會、舉辦願景溝通講座、打造人才內聘系統、優化內部數位平台工具以及落實績效公平性等措施。針對員工關心的重點，同時也是調查結果的弱項持續改善，達到用永續經營的目的。

鴻海科技集團秉持「永續經營＝EPS+ESG」的理念，未來將持續傾聽員工心聲，優化各項員工體驗與多元共融（DEI）措施，致力提供全球同仁更優質的發展舞台，攜手全體員工共同打造具備高度韌性與向心力的世界級團隊。