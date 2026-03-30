快訊

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

聽新聞
0:00 / 0:00

逾8.2萬人參與創新高 鴻海永續敬業度92%成績亮眼

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）今日宣布最新一次「員工永續敬業度」調查結果。逾兩週的調查期間，總共吸引逾8.2萬名員工參與，比起前次調查規模擴大2倍之多，參與率90%創下歷史新高！調查結果顯示，集團整體永續敬業度高達92%，此成績不僅遠超越「全球高科技產業常模」，更領先「全球高績效企業常模」，展現鴻海在推動ESG社會責任與打造永續幸福職場上的卓越成效。

為持續打造透明、開放的溝通環境，鴻海科技集團落實每兩年實施一次調查的承諾，2025年下半再次委託國際專業顧問公司，進行全球間接員工永續敬業度普查。本次涵蓋台灣、中國大陸及越南等地廠區，包括HH次集團、FIH次集團、FIT次集團等單位，不僅參與人數為歷年之最，收到高達90%回覆率，充分展現了全球員工對於公司溝通管道的高度信任與參與熱忱。

根據第三方調查報告顯示，鴻海科技集團整體的永續敬業度為92%（領先全球高科技常模8%、全球高績效常模4%）。而在細部構面分析中，鴻海在「願景鼓舞」（95%）、「組織效率」（95%）及「理解目標」（96%）等三大構面的正面評價最為突出。

這項數據具體反映了鴻海近年來推動「3+3」轉型戰略已深入基層，高階經營團隊的策略溝通與願景傳遞，成功在集團內部凝聚了強大的向心力與共識。同時，集團近年推動的數位化轉型與跨單位資源整合，也讓員工調查結果對比全球高科技產業，在「敏捷轉型」、「實現潛能」、「組織效率」這三個面向，高出同業20個百分點，展現上獲得極高的滿意度，意味著內部營運，已大幅降低內部溝通成本，提升營運綜效。

鴻海科技集團人資長夏國安表示：「員工是驅動集團持續轉型升級的核心引擎。這次92%的高敬業度結果，代表著全體同仁對公司發展方向的認同。我們不僅將這份調查當作滿意度自身檢視，更將其視為『營運管理』的重要儀表板。未來，將以調查內容結果，作為與同仁建立正向改善循環的基礎。」

此外，在落實聯合國永續發展目標 (SDGs) 的承諾上，集團亦高度重視「多元與共融（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）」。本次調查中，集團在「融合多元」構面獲得91%高度認同肯定，超越全球高績效企業前段班(75th percentile: 85%)，未來將以此為基礎，致力提供全球同仁更優質、包容的發展舞台。

針對每次員工滿意度調查結果，集團已建構一套嚴謹的PDCA管理機制，透過持續性的優化行動，確保員工成長軌跡與公司未來營運需求精準對齊。以2023年度調查為例，總共建立114項追蹤改善項目，從建立策略峰會與交流會、舉辦願景溝通講座、打造人才內聘系統、優化內部數位平台工具以及落實績效公平性等措施。針對員工關心的重點，同時也是調查結果的弱項持續改善，達到用永續經營的目的。

鴻海科技集團秉持「永續經營＝EPS+ESG」的理念，未來將持續傾聽員工心聲，優化各項員工體驗與多元共融（DEI）措施，致力提供全球同仁更優質的發展舞台，攜手全體員工共同打造具備高度韌性與向心力的世界級團隊。

鴻海

相關新聞

晶圓代工2.0去年營收達3,200億美元 台積電扮火車頭

在全球AI需求持續成長的背景下，半導體產業逐步邁入「Foundry 2.0」晶圓代工2.0階段，其特徵為製造、封裝與測試之間的整合程度提升。根據Counterpoint Research最新《Foundry Market Supply Tracker》報告，2025年全球Foundry 2.0市場營收年增16%，達3,200億美元。其中台積電（2330）去年相關營收年增36%，持續為市場主要成長動能來源。

Google宣布量子電腦大突破 鴻海、廣達等迎大商機

Google於官方部落格宣布，量子電腦輕鬆破解現行主流加密技術之日「Q-Day」，將提前在2029年來臨，量子電腦發展速度超乎預期。

宜鼎看Flash漲勢才剛起手式 邊緣AI帶動今年邊緣運算業務拚倍增

工控記憶體與嵌入式儲存廠宜鼎（5289）30日舉行業績發表會，董事長簡川勝指出，這一波Flash漲勢「還只是起手式」，主因不僅在於供給仍緊，更在於AI應用正持續推升邊緣端對算力、記憶體與儲存的整體需求。他強調，從Cloud AI走向Inference，再一路往Edge AI延伸，落地速度比市場原先預期更快，宜鼎也正站在這波趨勢的核心位置。

達發成為全球首家同時具商轉三大開源系統的光纖寬頻晶片業者

聯發科（2454）旗下達發（6526） 於今日宣布，該公司成為全球第一個同時具備商轉三大開源系統技術能力的光纖寬頻晶片平台業者。

聯發科蔡力行將於COMPUTEX開講 6月3日上午登場

COMPUTEX主辦單位外貿協會於今日宣布，聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行應邀於COMPUTEX 2026上發表主題演講，此演講將於6月3日上午登場。

群翊訂單能見度達年底 先進封裝玻璃基板商機旺、啟動二廠擴充

PCB載板與玻璃基板設備供應商群翊（6664）今年營收力拚雙位數成長，公司表示，訂單能見度已達年底，因應客戶群需求擴張以及半導體應用成長，已啟動新廠二廠擴充，預計投資將高於過往的新廠投資，二廠2026年目標年底動工，預計最快約2027年底完工並於2028年投入量產，第一期產能可增加20-40%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。