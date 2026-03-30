宜鼎看Flash漲勢才剛起手式 邊緣AI帶動今年邊緣運算業務拚倍增

工控記憶體與嵌入式儲存廠宜鼎（5289）30日舉行業績發表會，董事長簡川勝指出，這一波Flash漲勢「還只是起手式」，主因不僅在於供給仍緊，更在於AI應用正持續推升邊緣端對算力、記憶體與儲存的整體需求。他強調，從Cloud AI走向Inference，再一路往Edge AI延伸，落地速度比市場原先預期更快，宜鼎也正站在這波趨勢的核心位置。

簡川勝表示，宜鼎過去十年布局邊緣AI，主軸始終圍繞三大核心，包括邊緣運算所需的算力平台、記憶體模組，以及SSD等儲存產品，此外還有最關鍵的軟體整合能力。公司目前已與多家大廠合作，產品觸角從終端設備一路延伸至高階伺服器，並結合集團資源推進系統整合，目標就是加快AI在邊緣端的實際部署。依公司評估，未來五到十年Edge AI將是重要成長方向，宜鼎也可望在其中扮演關鍵角色。

在營運動能方面，簡川勝指出，記憶體業務近月營收已出現跳躍式成長，而邊緣AI運算相關產品今年表現也會更明顯升溫，包含旗下安提（Aetina）以及宜鼎自身的Edge AI系統、伺服器與解決方案，全年都有機會呈現倍數成長。他認為，新技術持續推進AI應用普及，不僅有助於推論端加速落地，也會同步擴大記憶體與儲存需求，對整體產業鏈都是正向助力。

對於市場最關注的價格走勢，簡川勝認為，DRAM漲勢目前仍未見停止跡象，但Flash後續上行空間可能更值得留意。他指出，Flash此前歷經較深修正，雖然自去年第4季起開始回升，但至今僅走了兩季，價格仍處於爬升階段，距離高點還有一段路。換言之，若AI基礎建設投資持續擴大，後續價格表現仍可能超出市場原先預期。

至於供需狀況，他坦言目前市場不是缺不缺訂單，而是供給遠遠追不上需求，業者面對的關鍵已轉為如何分配有限料源。宜鼎現階段將優先穩住既有工業用客戶，同時也積極卡位AI基礎設施市場，因相關需求規模相當可觀。他也指出，在供應鏈資源緊張的時候，最終能否取得穩定料源，仍取決於業者本身能提供多少整合價值；而宜鼎在硬體、記憶體、儲存與軟體協同布局多年，正是公司爭取資源與擴大成長的重要底氣。